Massa logró la sanción de la reforma de Ganancias que presentó para la campaña

Cristina Fernández de Kirchner coordinó la sesión, luego de no participar del debate por los pliegos judiciales . Moyano, Manrique y Plaini pasaron por su despacho durante el debate. Massa estuvo en el Congreso desde temprano, pero prefirió no ir al recinto. Visitó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y también se vio con la vicepresidenta, pero prefirió no compartir con ella la foto de la votación.

El monto se actualizará dos veces al año, con escalas de entre 27 y 35%. Se mantiene el 22% de aumento al mínimo no imponible en zonas desfavorables. El costo fiscal fue un debate fuerte en Diputados. La oficina de presupuesto del Congreso lo calculó en 0,24% del PBI, pero que escala a 0,67% si se tiene en cuenta la pérdida de las provincias, que Massa prometió compensar, pero todavía no definió como.

"No puede ser que en el Senado no podamos definir cómo compensamos a las provincias, cuando estamos para defender sus intereses. Se habla de fondos de impuestos no coparticipables, como el PAIS; o de otros con asignaciones específicas, como el del cheque. Pero no sabemos nada", se indignó el jefe de la bancada de la UCR, Luis Naidenoff.

El gobernador electo de Chubut y senador del PRO, Ignacio Torres calculó lo que resignará con la ley $50 mil millones, "que va a impactar en muchos de los servicios que tienen los trabajadores, como es el boleto obrero".

Su futuro colega de Río Negro, Alberto Weretilneck, apoyó la reforma. "Estamos viviendo un momento histórico, fundamentalmente desde los derechos de los trabajadores, al terminar con 87 años del impuesto que gravó los salarios de mujeres y hombres trabajadores en Argentina".

El oficialismo defendió el concepto de que el salario no es ganancia. "Es remuneración; y la jubilación, un haber de retiro. No pueden pagar el impuesto", señaló Ricardo Guerra, el senador del FdT encargado de defender el proyecto.

El debate, como siempre, lo cerró el jefe del bloque oficialista, José Mayans, quien logró ser vitoreado por los gremialistas. "Presentaron acá proyectos para bajar la presión impositiva y ahora éste no les gusta. 'Gataflorismo' puro. Se benefician a 900.000 personas. Es un pedido de la CGT para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. ¡Tampoco les gusta!", se quejó el formoseño, que una vez más repasó la crisis financiera del gobierno de Mauricio Macri. No soportó la reseña el gobernador electo de Mendoza y jefe del interbloque JxC, el radical Alfredo Cornejo. Cristina tuvo que pedirle que no lo interrumpiera más.