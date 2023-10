Tal como relató Letra P , el Frente de Todos estuvo cerca de quedarse sin cuórum porque Juntos por el Cambio, LLA y la izquierda se negaron a colaborar. La sesión se inició a las 12.30 con 129 votos, lo justo, para lo que fue clave el ingreso al recinto de Graciela Camaño , de la dupla socialista ( Mónica Fein y Enrique Estévez ) y de la de schiarettistas ( Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca ). Este quinteto comparte el interbloque federal con Alejandro Topo Rodríguez y Natalia De la Sota , quienes después de las primarias se acercaron al oficialismo. Lo completa el candidato a vicepresidente Florencio Randazzo , quien no participó de la sesión.

La ley fue aprobada con 134 votos, 107 abstenciones y no tuvo rechazos. JxC se abstuvo y defendió su dictamen de minoría, que acota la devolución de IVA hasta el 9 de diciembre, la amplía a trabajadores informales y le impide al Gobierno financiarse con emisión monetaria. "No los vamos a acompañar a la hiperinflación, así que vamos a abstenernos", anunció Silvia Lospennato, del PRO. La diputada pidió agregar la restricción monetaria durante la votación de cada artículo, pero Milei, esta vez, no estaba distraído y la respaldó.