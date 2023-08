La cuestión del búnker compartido todavía no está acordada, pero en el comando de campaña de UP aseguran que “lo más probable” es que los postulantes se muestren juntos la misma noche de las elecciones. El encuentro será en C Complejo Art Media, ubicado en el barrio de Chacarita, el lugar que el peronismo usa para esperar los resultados desde 2019.

“Lo del búnker todavía no está definido, pero algunos compañeros ya plantearon propuestas para hacer alguna actividad conjunta después de las PASO. Estamos trabajando para que Juan y Sergio estén juntos”, dijo a Letra P una figura de la mesa chica massista. Los precandidatos todavía no cruzaron llamados, pero se estima que lo harán antes del domingo electoral. “Seguramente lo van a acordar en los próximos días”, apuntan desde el espacio de Grabois.

Aunque las últimas horas sumaron un episodio de tensión que se generó en una declaración de Malena Galmarini y la respuesta por parte de la diputada Natalia Zaracho , que responde a Grabois, tanto en el massismo como cerca del dirigente social afirman que el tono de la interna “viene bien”. “En la recta final puede haber exabruptos, pero esperemos que no escalen. No hubo nada grave por ahora”, dice un hombre que trabaja en la candidatura del líder de Patria Grande.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNaty_Zaracho%2Fstatus%2F1686414438339895297%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Qué pasa @MalenaGalmarini estas nerviosa?

Decis que "romantizamos la pobreza", les cuento que la economía popular es un compromiso para ganar derechos. No nos escondan más abajo de la alfombra. Juan hace 20 años que labura con nosotros. Vos nunca hiciste nada por nuestro sector https://t.co/lSQCVvABUT — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) August 1, 2023

“¿Qué pasa, Malena, estas nerviosa? Decís que romantizamos la pobreza. Les cuento que la economía popular es un compromiso para ganar derechos. No nos escondan más abajo de la alfombra. Juan hace 20 años que labura con nosotros. Vos nunca hiciste nada por nuestro sector”, escribió Zaracho en su cuenta de Twitter. En el oficialismo desdramatizaron la situación. “Tenemos una interna más que tranquila. Saludable”, apuntó un referente del espacio que estuvo este martes en Bartolomé Mitre 363, donde se reúne el comando de campaña.

La interna entre Massa y Grabois fue uno de los temas que se abordó en el encuentro que encabezó por la mañana el consultor Antoni Gutiérrez Rubi, a cargo de la campaña. “A pesar de las diferencias en todos estos años, nuestras primarias son ordenadas y sin ataques personales”, dijeron los referentes de UP, que la diferencia con la interna turbulenta de Juntos por el Cambio. Según los números que maneja el oficialismo, mientras que UP fideliza en las generales el 100% de los votos de las PASO, la oposición pierde cerca de un 20% en el tránsito entre las dos instancias.

A pesar de sus críticas a la gestión económica del ministro, enfocadas en particular al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Grabois ya dijo públicamente que cumplirá con lo que manda el manual de la competencia interna. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Pero el número de votos que pueda llegar a cosechar el dirigente social en la PASO es tema de conversación entre la dirigencia.

Aunque Cristina Fernández de Kirchner le dio su apoyo público a Massa, Grabois apunta a seducir al electorado kirchnerista que todavía resiste la figura del ministro de Economía y quiere marcarle la cancha tanto para la campaña como para un eventual gobierno. El dirigente social se mostró este martes en Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner, como antes lo había hecho con otros referentes cristinistas, como el gobernador Axel Kicillof y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.

A sabiendas de esa situación, varios dirigentes cercanos a Cristina salieron a marcarle la cancha a Grabois y a reafirmar su apoyo a Massa. Así lo hicieron la senadora provincial Teresa García, el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y la senadora nacional Juliana Di Tullio, que dijo que apoyará al ministro de Economía porque así lo definió su jefa política, Cristina.

Como contó este portal, la vicepresidenta escuchó en los últimos días, de boca de uno de sus dirigentes más cercanos, que una buena elección de Grabois en detrimento de Massa podría interpretarse como una señal de ella para condicionar al ministro. La idea no le gustó. En el entorno de la vicepresidenta hay quienes critican al dirigente social por haber mantenido su candidatura una vez que ella marcó otro rumbo y hasta Eduardo Wado de Pedro tuvo que declinar su postulación. “¿No lo conduce Cristina a Grabois, entonces?”, se preguntan. En privado, Máximo Kirchner también se encargó de remarcar ante dirigentes que le consultaron que apoya incondicionalmente al ministro y no está detrás de la candidatura del dirigente de Patria Grande.

El massismo insiste en que, para fortalecer a UP, el ministro tendría que ser el candidato más votado en las PASO y Grabois no debería conseguir más del 5% de los votos. Aunque no es el terreno en el que mejor se mueve, el ministro de Economía aprovechó la interna para hacerles algunos guiños a las organizaciones sociales que apoyan su candidatura. Invitó a su gira por San Juan; La Rioja y Tucumán al dirigente de Barrios De Pie, Daniel Menéndez, que le entregó un documento con nueve propuestas de trabajo para la economía popular. Prometió trabajar en el tema. El Movimiento Evita también lo invitó a participar de actividades junto a las organizaciones. Todavía no confirmó su asistencia a ninguna.