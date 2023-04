En la presentación del Plan Integral Argentina Irrigada, a horas del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el que expresó sintonía con Sergio Massa en el abordaje del acuerdo con el FMI pero no habló de candidaturas, el ministro de Economía dijo que escuchó a la vicepresidenta pese a que no pudo estar presente en el Teatro Argentino de La Plata por haber viajado a Uruguay para firmar acuerdos con el Banco de Desarrollo de América Latina. No obstante, el funcionario hizo dos menciones al mensaje de la expresidenta durante el acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) delante del primer mandatario Alberto Fernández.