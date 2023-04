CFK: "Presidenta no; yo ya di todo"

Live Blog Post

Aníbal calentó la previa

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que la vicepresidenta "no está proscripta". "La situación es esa, la proscripción no existe. No está proscripta, no sé qué quisieron hacer, siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé la ventaja que se busca", expresó en diálogo con CNN.