Una fuerte intervención oficial en el mercado de bonos permitió este miércoles que los tipos de cambio negociados en bolsa se mantuvieran bajo control y obligó al blue a hacer un alto en el kilómetro 474: ¿será un retroceso de verdad o un modo de tomar envión? El ministro Sergio Massa no espera para averiguarlo y propone un acuerdo de precios y salarios de 90 días, lo mínimo que necesita para tranquilizar la economía y darle alas a su sueño presidencial, pero ese plan, dada la incertidumbre imperante, resulta un verdadero albur. Así, entre zozobras, la política se abre camino este jueves con la aparición de Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata, allí donde lanzó sus campañas como candidata a senadora en 2005 y a presidenta en 2007. ¿Se viene la tercera?

Quienes se le cuelgan de la pollera para que dé marcha atrás en su postura de "no ser candidata a nada", expresada tras ser condenada en primera instancia en la causa "Vialidad", no se detienen ante la narrativa reciente de la vicepresidenta, que también abrazaron: la de la proscripción. CFK juega con esas expectativas, no se sabe si como previa para anunciar, en algún momento, su candidatura –¿otra vez a presidenta, otra vez a senadora?– o para llevarse las marcas y volver a ser decisiva en el diseño del futuro del panperonismo. Quienes piensan más con la cabeza que con el corazón no esperan que en el acto de hoy oficialice una postulación… ni tampoco lo contrario. Sin embargo, todo el mundo estará pendiente de sus palabras, sus silencios y sus gestos.

¿El gran ausente? Massa, que no deja de ponderar el apoyo que recibe de Cristina para la gestión, no estará en La Plata. A esa hora se encontrará en Montevideo para destrabar un préstamo de 680 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, maná del cielo en el marco de la falta de reservas y la sequía histórica. Sin embargo, enviará una delegación importante del Frente Renovador, sector del panperonismo que juega cada vez más en tándem con el cristinismo. Si no es ella, ¿será Massa su candidato in pectore?

CFK ha mandado decir que está para ayudar al Gobierno –su gobierno, aunque le duela– en la dramática corrida en curso contra el peso. Esa ayuda, se espera, involucraría hoy un apoyo público al ministro de Economía, algo que generaría nuevas especulaciones en torno a "Massa 2023".

El presidente Alberto Fernández, más vale, no será de la partida. De hecho, la “clase magistral” de CFK supondrá el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, un "instituto de institutos" del peronismo que buscará darle al Frente de Todos lo que no tuvo en 2019: un programa, un núcleo de coincidencias, un modo de dirimir diferencias. Dentro de la escuela están casi todos: el Instituto Patria, el kicillofismo, las usinas del massismo, pero no lo que ha quedado del albertismo, lo que alguna vez se conoció como Grupo Callao.

