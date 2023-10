Desde el búnker de UP no confirmaron el trascendido que indicaba que el ministro de Economía le reprochó a Fernández la denuncia cara a cara, en una reunión mantenida esta tarde en la Casa Rosada. Hasta ahora, el jefe de Estado se había mantenido al margen de la campaña y la "decisión unilateral" de promocionar una presentación judicial es lo que más le habría molestado al ministro de Economía. Sobre todo por extender la acusación por fuera del aspirante de LLA, sumando a Ramiro Marra y a Agustín Romo . El caso quedó a cargo del juzgado federal 1 de Comodoro Py que tiene la jueza María Servini .

"Sergio no le va a responder a la conferencia de Milei. Ya dijimos que es un irresponsable, como economista no puede ser que no midiera lo que implica decir en un país como el nuestro que hay que ir a sacar los depósitos de los bancos", afirmaron desde el comando de UP. Como contó Letra P, el oficialismo había unificado la postura de culpar a Milei, con hashtags como #TerrorismoEconomiConMilei, pero no para denunciarlo. Que un Presidente presente una acusación penal contra un aspirante a sucederlo reviste una extrema gravedad institucional, entendieron en el búnker, por lo que buscaron despegarse de la movida antes de contaminarse.