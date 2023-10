"Sectario y minoritario", la UCR apuntó contra Nito Artaza por no respetar la neutralidad

Team Javier vs. Team Sergio

Además, la diputada Soledad Carrizo y el senador Alfredo Cornejo lo cruzaron por no respetar la neutralidad decidida de forma institucional por su fuerza y lo definieron como "sectario" y "minoritario" .

"El radicalismo institucionalmente ha decidido no apoyar a ninguno de los candidatos en el ballotage. Expresiones sectarias y minoritarias de dirigentes que ya no representan a la UCR y forman parte del kirchnerismo, hoy usan la simbología radical para confundir a la sociedad ", criticó el presidente del Interbloque de senadores de Juntos por el Cambio y gobernador electo de Mendoza.

El radicalismo institucionalmente ha decidido no apoyar a ninguno de los candidatos en el balotaje. Expresiones sectarias y minoritarias de dirigentes que ya no representan a la UCR y forman parte del kirchnerismo, hoy usan la simbología radical para confundir a la sociedad. pic.twitter.com/t6PsLh7Ph9 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 31, 2023

"No al engaño. No a la mentira. El radicalismo ha ratificado públicamente su neutralidad ante el balotaje presidencial. Repudiamos y rechazamos la apropiación de nuestro histórico partido por grupos y referentes minoritarios que hace mucho ya lo abandonaron", aclaró la diputada cordobesa y compartió el comunicado del partido para concluir: "La UCR no apoya institucionalmente a ningún candidato".