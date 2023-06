Se picó: Ishii apuntó contra el PJ bonaerense por "armar las listas a dedo"

Tras el febril cierre de listas del último sábado, que se mantuvo con incógnitas hasta bien entrada la madrugada del domingo, algunos intendentes peronistas mostraron su disconformidad con la metodología utilizada para las definiciones y los nombres que empuñaron la lapicera y apuntó al PJ bonaerense de Máximo Kirchner . El más picante fue el histórico alcalde de José C. Paz, Mario Ishii , quien este lunes exigió “la renovación de las autoridades provinciales para marzo de 2024”, acusando a las mismas de no estar “a la altura de la tarea”.

Con una publicación en Twitter, el alcalde indicó que el detonante fue el armado de las nóminas seccionales. “Armaron las listas a dedo, a espalda de los compañeros”, fustigó y lamentó no saber nada “hasta el cierre de la misma y en una casa que ni siquiera era la del Partido”. La referencia es a la reunión de última hora que se realizó en la residencia del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde , ubicada frente a la sede del partido, en calle 54 entre 7 y 8 de La Plata. Según acusó Ishii, el PJ mantuvo las “puertas cerradas para los compañeros que verdaderamente viven en la provincia, no dándole representación a los militantes que día a día trabajan incansablemente para todos los bonaerenses”.

Sin embargo, cerca de Kirchner aseguran que el 24 de mayo se realizó una reunión con los intendentes a la que Ishii no asistió, en la que el líder de La Cámpora instó a los jefes comunales a que definieran cuándo realizar las elecciones partidarias. “Nunca el PJ se metió en el armado de Jose C. Paz, la lista del municipio es toda de Ishii”, explicaron y agregaron: “El sábado se le ofreció el sexto lugar en la Primera sección. Ese lugar es una mujer y estuvo todo el día diciendo que no tenía una para poner. No quiso. Lo rechazó”.