Quiénes tienen la lapicera del peronismo en la Quinta sección bonaerense

El peronismo de la Quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires define por estas horas los nombres a anotar en las listas de aspirantes a Diputados. Con más de un millón de personas habilitadas para votar, esta región por la que se ponen en juego 15 bancas de la Cámara baja es un escenario en el que la política provincial pone especial atención. Allí, la flamante Unión por la Patria (UP) ya diseña la estrategia en dos mesas distintas, tal como sucede a nivel nacional: el kirchnerismo/massismo por un lado y el sciolismo por otro.

Por el kirchnerismo

Los borradores de la alianza del kirchnerismo con el massismo son dibujados por tres referentes regionales: el vicejefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y ex intendente del partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús; el diputado camporista de la sección José Ignacio Rossi, y el también integrante de la Cámara baja y ex alcalde de General Alvarado Germán Di Cesare. Además, como cabecera de la Quinta, también se oye la voz de la precandidata a intendenta de General Pueyrredón Fernanda Raverta y del senador bonaerense Pablo Obeid. Todo, en línea directa con el PJ bonaerense que conduce Máximo Kirchner, que no suelta la rienda de los armados seccionales.