Se complican los planes de Raúl Jalil en Catamarca: el jefe del PJ de la capital votará contra el RIGI

El diputado provincial que responde a la senadora y exgobernadora de Catamarca , Lucía Corpacci , le anticipó a Letra P que no acompañará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para que la provincia adhiera al RIGI, incluído dentro de la Ley Bases. “No es favorable para la provincia”, le dijo López Rodríguez a este medio.

La postura del titular del PJ capitalino le añade incertidumbre al avance de una iniciativa que divide aguas en el bloque oficialista. López Rodríguez no es la primera voz de la bancada peronista en contra del RIGI, lo que vuelve incierto el resultado de la votación y pone a Jalil en un aprieto político: si no apela a un ardid parlamentario, no podría garantizar la aprobación del proyecto sólo con los votos del oficialismo.