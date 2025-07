Santa Fe: Unidos abre el juego en la Convención y evalúa ofrecer tres vicepresidencias a la oposición

Si bien la cuestión aún no está resuelta y en el radicalismo asumen que el acuerdo final podría llegar sobre la hora, el escenario de tres vices en manos de la oposición hoy corre con más ventaja que cualquier otro. En el esquema planteado, no figura la posibilidad de sumar ni a un integrante de Activemos ni a uno del Frente de la Esperanza. El volumen de ambas fuerzas, cuatro y tres convencionales respectivamente, no es significativo para entrar en la puja.