Reforma constitucional en Santa Fe: Unidos no tiene los votos y negocia con Perotti y senadores del PJ

El lunes hubo una reunión interna a la que asistieron todas las tribus, menos la de Marcelo Lewandowski, donde arrimaron posturas y emitieron un comunicado de unidad pidiendo precisiones y un llamado institucional por parte del gobierno. Esa comunicación formal por ahora no sucedió y no hay demasiados elementos para pensar que vaya a ocurrir, aunque el panorama puede cambiar.

Sin embargo, eso no significa que las conversaciones no existan. Los teléfonos arden. El oficialismo mantiene contactos con el perottismo, pero también con los senadores. Las aristas de intercambios son varias, pero habría que poner la lupa sobre algunas de ellas. Por un lado, tal como contó este medio, el ex gobernador Omar Perotti negocia el nombre de Rubén Weder para ocupar uno de los pliegos para la Corte. A su vez, ser el único sector justicialista que acompañe la reforma no es una idea que entusiasme demasiado en el bloque Hacemos Santa Fe.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PJ_SantaFe/status/1861119723435339797&partner=&hide_thread=false #ReformaConstitucional: el Partido Justicialista y sus aliados consideran que es apresurada, inoportuna y reclaman responsabilidad institucional. pic.twitter.com/f2UnAD7ysm — PJ Santa Fe (@PJ_SantaFe) November 25, 2024

Paralelamente, los senadores que organizaron la reunión institucional del PJ lograron su cometido de sentarse en la mesa de negociación. En ese contexto, el sector liderado por Armando Traferri mantiene conversaciones y negocia. Nadie descarta nada y distintas fuentes comentaron que en las charlas sobrevoló la situación actual de la Corte y la belicosidad entre el gobierno y el máximo tribunal.

El panorama es complejo y las negociaciones son cruzadas: si los senadores acompañan, Perotti no quedaría tan solo. Pero no es solo eso, sino que como los legisladores tienen el resorte institucional del partido, tampoco se le facturaría al sector del exgobernador el acompañamiento a Unidos. Planteado el panorama, hay insistir en que las negociaciones siguen abiertas y por ahora no hay nada cerrado.

Los celestes, en contra

El bloque de Somos Vida, liderado por Granata, rechazará la iniciativa de reformar la Carta Magna y prometió no tener fisuras en su interior. El espacio emitió un duro comunicado asegurando que la reforma es “la cúspide del ejercicio autoritario y antidemocrático del poder”. Tildó de “escribanía” a la Legislatura y denunció que se votará a “libro cerrado”.

Comunicado Unite Reforma constituacional PDF.pdf El comunicado del bloque liderado por Amalia Granata.

Por otra parte, los otros dos monobloques celestes tampoco acompañarán. Juan Argañaraz, titular del monobloque Inspirar, también publicó un documento en el cuál esgrime las razones de su rechazo. En esa línea, la diputada Natalia Armas Belavi, de Vida y Familia, también rechazará el texto impulsado por el oficialismo.