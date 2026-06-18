Santa Cruz: Vidal profundiza su pelea con los intendentes tras el rechazo al endeudamiento provincial

“Están pensando en las elecciones de octubre de 2027. En el medio está el pueblo, que necesita respuestas, empleo e infraestructura”, expresó el mandatario, y sostuvo que quienes cuestionan el financiamiento “acompañaron en el pasado distintos mecanismos de endeudamiento”.

“Los mismos que hoy nos critican no pueden responder sobre lo mal administrada que estuvo nuestra provincia durante años. Y los que justamente los que hoy nos ponen palos en la rueda son, justamente, los que no se preocupan por cumplir con sus obligaciones”, recalcó Vidal.

El gobernador recordó, además, que en la última sesión de la Cámara de Diputados no se consiguió la mayoría especial necesaria para aprobar la ley. El oficialismo necesitaba el apoyo de 16 de los 24 legisladores , pero no llegó a los dos tercios necesarios y el proyecto volvió a comisiones.

En este marco, el mandatario arremetió contra la situación financiera de los municipios y remarcó que la provincia cumple con la transferencia de fondos de coparticipación, pero además ayuda a diferentes intendencias para afrontar obligaciones salariales, aunque no tiene la obligación de hacerlo.

En ese sentido, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, sostuvo que hay 8 de los 15 municipios santacruceños que no llegan a cubrir con recursos propios el pago de salarios y dependen mes a mes de transferencias extraordinarias de la provincia.

No es un dato menor. El conflicto salarial tiene en vilo a la provincia. El foco más caliente tiene como protagonista a las fuerzas policiales, que hace semanas realizan un acampe en las afueras de la Casa de Gobierno en Río Gallegos y también manifestaciones frente a la residencia de Vidal.

Gremios legislatura santa cruz

No es el único sector. En Salud también hay protestas. De hecho, esta semana, el Gobierno ofreció un 16,8% de aumento de sueldo y los gremios consideraron insuficiente la propuesta. Por su cuenta, los docentes reclaman apertura de paritaria y llevan más de 40 días de paro.

El posicionamiento de los jefes territoriales de Santa Cruz

La aprobación de la ley resultaba "urgente" para la administración provincial contó con defensores y también detractores de último momento. El intendente Pablo Grasso, de Río Gallegos, es uno de los principales opositores. Días atrás, mantuvo una postura de rechazo absoluto al endeudamiento en dólares y fue quien lideró los cuestionamientos hacia la falta de especificidad en los controles y el destino de los fondos públicos.

De hecho, poco antes de la sesión extraordinaria, Grasso fue contundente: "Le pedimos al gobernador que armemos una mesa de trabajo por la gente que la está pasando mal. Tiene que dejar la extorsión permanente por del endeudamiento en dólares y empezar a utilizar las herramientas que ya tiene a disposición para dar respuestas a los santacruceños", afirmó.

pablo grasso El intendente Pablo Grasso, de Río Gallegos.

Javier Belloni, de El Calafate, también se opuso firmemente al proyecto al cuestionar las garantías exigidas y la toma de deuda en moneda extranjera. En la misma línea, Darío Menna, de Río Turbio se alineó orgánicamente con el rechazo del bloque peronista. “Cuando una provincia toma deuda en dólares, también está comprometiendo recursos del futuro”, señaló. Sus legisladores de la Cuenca Carbonífera exigieron mayores debates antes de avanzar.

Sin embargo, los jefes comunales de Pico Truncado, Pablo Anabalón, de Perito Moreno, Matías Treppo, de Gobernador Gregores, Carina Boss, y Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, expresaron su apoyo semanas atrás en la Legislatura Provincial y coincidieron en señalar que la provincia enfrenta desafíos estructurales que “requieren inversiones de gran escala en materia de infraestructura, energía, conectividad y producción”.

Las necesidades de los intendentes

Más allá de las posturas políticas respecto a Vidal y al proyecto de financiamientos, los jefes comunales están preocupdos por la situación económica de la provincia, que golpea puntualmente al día a día de los municipios. Así lo manifestaron cuando Grasso recibió en Río Galleos a Belloni, Anabalón, Menna, Zulma Neira (Los Antiguos), Raúl Martínez (Puerto Deseado), Aldo Aravena (28 de Noviembre), Antonio Carambia (Las Heras) y el presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike, Tomás Cabral.

Juntos, presentaron un iniciativa que propone la Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial para que el 50% de los fondos para Uso de Recursos para Inversión Social y Servicios Especiales (Unirse) se redistribuyan entre las localidades de acuerdo a los coeficientes de coparticipación en vigencia.