Salta: condenan a exempleados del diputado Emiliano Estrada en la causa por intimidación pública

La investigación y los fueros

Estrada no fue indagado e imputado, ya que se amparó en los fueros parlamentarios que posee hasta diciembre próximo, cuando finaliza su mandato en la Cámara de Diputados. Por esta razón, la investigación no profundizó en su responsabilidad penal como ideólogo del delito cometido por sus subalternos. Mientras tanto, la causa que lo tiene como protagonista y que pasó a la Justicia Federal no avanzó mucho más.