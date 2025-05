Salta: Gustavo Sáenz llamó a la gente a votar y La Libertad Avanza denuncia adulteración de padrones

El oficialismo se preocupó por informar que la participación, por ahora, no cayó. A las 10, la cámara electoral difundió el corte de votantes del 12% del padrón. "Es similar al de otras elecciones legislativas", señalaron fuentes oficiales a LetraP . Sin embargo, la expectativa es que la concurrencia no llegue a 60%, como en Santa Fe.

"El voto es obligatorio. Votar en blanco es una alternativa. No venir a votar, no está bueno”, sostuvo el mandatario, en respuesta a una propuesta de la exintendenta de la Capital Betina Romero , de poner el sobre sin boletas.

La apuesta de Gustavo Sáenz

Salta renueva 30 bancas en Diputados y 12 en el Senado. El oficialismo tiene plena confianza de que al final de la jornada podrá ratificar su mayoría especial en ambas cámaras. Para alcanzar ese objetivo, Sáenz anotó dos frentes electorales (Unidos por Salta y Vamos Salta), que a su vez sumarán para la lista de Biella en la Capital. También se eligen 121 concejales y 232 convencionales municipales.

El gobernador esperará los resultados en el hotel Alejandro I. LLA, que compite con su propio sello, aguardará los datos en su sede paryidaeiade la calle Zuviría. El resto de las listas tiene escasas expectativas de festejar bancas. Se esperan fracasos rotundos de fuerzas que dominaron la discusión política hasta hace unos años, como el PRO, la UCR y el peronismo, que en Salta fue intervenido por Cristina Fernández de Kirchner. Tan poca es la expectativa de estos partidos que ni convocaron a los medios.

#Elecciones2025 SALTA



El gobernador Gustavo Sáenz se refirió a qué deben hacer los dirigentes políticos luego de las elecciones: "Tenemos que sentrnos a conversar en una mesa nacional para ver los problemas de la gente, no los problemas de la política"



"Durante este…

Sáenz reconoció que tuvo conversaciones con el oficialismo nacional y no fue posible llegar a un acuerdo. “No me pareció mal que ellos puedan presentar sus candidatos”, señaló en la rueda de prensa, ya después de votar. Resaltó que si bien proviene del peronismo, en su gestión hay referentes de todas las fuerzas políticas.

El exintendente capitalino le reclamó a Milei que cumpla con abrir el debate por la coparticipación, en el que pedirá más recursos para el norte.

Una curiosidad fue que el gobernador votó en la misma mesa que Flavia Royón, candidata a diputada en uno de los frentes del oficialismo (Vamos Salta). Sáenz se tomó fotos con la exfuncionaria, pero en su entorno reconocen que podría perder con la otra lista, que lidera Guillermo Kripper.

#Elecciones2025 SALTA



Votó Flavia Royón, candidata a diputada por el oficialismo



"Que le vaya bien al oficialismo sería que entremos yo y el senador Biella, que somos un equipo de trabajo. Es mi primera campaña electoral, para mi fue un desafío personal"



… pic.twitter.com/iR5tGAl2TE — LETRA P (@Letra_P) May 11, 2025

El mandatario aprovechó la presencia de medios nacionales para pegarle a los expresidentes, en alusión a CFK y a Mauricio Macri. “No me gusta la falta de palabra que está teniendo la dirigencia nacional. Hay mucha hipocresía y falta de autocrítica. Los que estuvieron y se fueron piensan que no cometieron errores. Un bañito de humildad no les vendría mal”, cuestionó.

El gobernador se mostró sorprendido por el fracaso de Ficha limpia en el Senado y defendió el proyecto. “Está mal decir que está direccionado para alguna persona (CFK), es terminar con los privilegios. En un trabajo, si tienes antecedentes, no te contratan”, lanzó.

Denuncia libertaria

La Libertad Avanza tuvo un tenso inicio de jornada electoral, con una picante ida y vuelta de Orozco con la prensa local y una denuncia por supuesta adulteración de padrones, que anunciaron la diputada y Avellaneda.

“En las urnas venían padrones, para el presidente y el vicepresidente de mesa. A los fiscales, el Tribunal Electoral les envió otros. Cuando fueron a juntarse, los datos no coincidían. Se va a presentar una denuncia”, informaron a Letra P fuentes de la LLA.

Salta utiliza la Boleta Única Electrónica desde 2015, un sistema que permite al electorado armar su voto en una pantalla, imprimir su boleta y depositarla en una urna. Orozco ratificó que pedirá reemplazarlo por Boleta Única Papel, que funciona en varias provincias y empezará a usarse a nivel nacional en octubre.

La diputada, que fue a votar con su perro, Coco, fue increpada por el periodismo por su ausencia en la votación de Ficha limpia de noviembre pasado, cuando contribuyó a frustrar aquella sesión. “Me descompuse. ¿Nunca te pasó?”, respondió a cada cronista en un feroz ida y vuelta. El proyecto luego fue enviado por Javier Milei, se aprobó en Diputados y el último miércoles el Senado lo rechazó.

Acompañada del candidato a senador por la capital salteña, Orozco confió que La Libertad Avanza podrá festejar una buena elección y consolidarse como la oposición más fuerte. “No tengo dudas de que vamos a ser la segunda opción. Es el temor del gobernador, que tiene cooptado los medios de comunicación. Es un logro que LLA haya armado candidaturas en 19 departamentos con figuras nuevas que sí tienen ficha limpia, porque no cuentan con antecedentes penales”, cerró la diputada.