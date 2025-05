Salta: Gustavo Sáenz busca consolidar su hegemonía y LLA quiere convertirse en la principal oposición

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1919089642361487692&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 ENCUESTA



Los sondeos también alertaron sobre la apatía de la población. Se estima que un alto porcentaje no está al tanto de la elección, lo que podría derivar en un ausentismo récord o sorpresas de último momento. Contribuye a la falta de entusiasmo que Salta no tiene distrito único y, por lo tanto, además de estar desdoblados de las elecciones nacionales, tendrá 23 comicios autónomos departamentales: 12 para el Senado y 11 para Diputados.

Es un formato similar al que inaugurará en septiembre la provincia de Buenos Aires. La diferencia es que en la provincia norteña el departamento Capital, donde se eligen representantes para el Senado y Diputados, prevalece sobre el resto y acapará la atención. Concentra casi la mitad del electorado (457.642 votantes sobre un padrón de 1.109.673) y será este domingo el pulso de los comicios.

La batalla principal de Gustavo Sáenz

Para la cámara alta, el gobernador competirá por el principal departamento con Bernardo Biella, mientras que LLA se presenta con Roque Avellaneda, quien tiene expectativa de pasar la barrera de los 20 puntos y mejorar respecto a la incursión libertaria en Santa Fe. En el resto de la oferta electoral, el oficialismo presentará dos listas: Unidos por Salta y Vamos Salta, integrada por peronistas que no aceptaron la intervención que dispuso CFK.

En los comicios para Diputados de la capital, donde se renuevan 10 bancas, el oficialismo tendrá una interna abierta con Guillermo Kripper (UPS) y la ex secretaria de Minería Flavia Royón (VS), cercana a Sergio Massa, que perdería el duelo. En LLA, el candidato por esta categoría es Claudio Cansino. El sueño libertario es que resulte la segunda boleta más votada de la categoría. No alteraría la distribución de fuerzas en la Legislatura, pero le permitiría a Javier Milei publicar un tuit taquillero.

El oficialismo nacional sigue de cerca la elección. Su principal referente local es la diputada Emilia Orozco, quien la semana pasada lideró un acto con militantes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio de Santiago Caputo, un espacio que rara vez interviene en elecciones locales. El equipo de Karina Milei está al comando de la campaña, con la intervención de Alfredo Olmedo y el diputado Carlos Zapata.

Sáenz aspira a beneficiarse del desinterés de la población por una elección local, porque sólo así podría diluir la buena imagen que tiene la gestión de Milei, que se arrastra a su marca electoral, La Libertad Avanza, pero está por verse si también puede trasladarse a sus postulantes. Referentes de otras fuerzas alertan sobre el riesgo de que una parte de la ciudadanía decida votar el domingo y provoque una sorpresa.

La otra ventaja del gobernador es la alta dispersión del resto de la oposición, que hasta tendrá una lista libertaria blue, que tiene como candidata a Alba Quintar, hermana del diputado libertario Manuel Quintar.

Los residuos de Juntos por el Cambio se presentarán en el Frente Juntos, con la UCR y el Frente Plural, que postulará a Matías Posadas en la Capital. El PRO irá con Cambiemos, liderado por José Gauffin y Agustina Álvarez Echele. Como es habitual, en la oposición acusan al gobierno de ayudar a dispersar la oferta electoral para salir beneficiado. También se presenta el Frente de Izquierda -que ha tenido buenas elecciones en esta provincia- y el peronismo.

Dominio legislativo

Sánez logró vaciar al PJ, que está intervenido desde octubre por orden de CFK y presentará postulantes en 13 departamentos. Para el senado capitalino competirá por el peronismo Guido Giacossa. Los referentes nacionales son el senador Sergio Leavy y el diputado Emiliano Estrada. Sólo aspiran a un buen resultado en General Güemes.

El gobernador salteño, por ahora, se mantiene al margen de la coyuntura nacional y el domingo se concentrará en sostener la hegemonía en la Legislatura local, donde podría consolidar los dos tercios de los recintos para manejar la agenda a gusto. De los 12 departamentos que eligen representantes para el Senado, el oficialismo local sólo está en aprietos en Güemes y Molinos.

Espera victorias en esta categoría en Cachi, Cafayate, Capital, Chicoana, Guachipas, La Caldera, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma y San Carlos. En Salta, cuentan que los gobernadores de turno ganan la mayoría de los comicios legislativos y cuando pierden, como en 2017, deben planificar su salida.

Para Diputados, Sánez aspira a ganar 22 de las 30 bancas en juego. Habrá competencias en Anta, Cachi, Cafayate, Capital, Chicoana, Iruya, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín, que elegirán entre uno y diez representantes, según su población.

El gobernador también multiplicó su oferta para imponerse en los 25 municipios que eligen concejos deliberantes, entre ellos Salta Capital, que renueva 11 ediles. Orán, Tartagal, Carril y Campo Quijano son otros distritos con contiendas locales relevantes.

También se elegirán 232 convencionales municipales en 19 localidades, para que 12 municipios puedan reformar sus cartas orgánicas y otros 7 redactar nuevas normas institucionales. En la capital salteña, por caso, se eligen 21 convencionales.