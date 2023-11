El ex ministro durante la administración de Mauricio Macri , quien sucederá en Entre Ríos al peronista Gustavo Bordet , dijo que la situación actual es producto del “daño que dejaron las medidas proselitistas que se tomaron a costa de los recursos de las provincias”.

Frigerio hizo responsable no sólo a las decisiones adoptadas por Sergio Massa . Además, apuntó contra Bordet. “En algunas provincias, como la mía, no había ahorros ni recursos para afrontar esta situación. Además, estas provincias acompañaron aquellas medidas que claramente afectan sus recursos”, opinó.

En cuanto a la rebaja impositiva en Ganancias, impulsada desde el ministerio de Economía, el gobernador electo aseguró que “afectó a la coparticipación, lo que implica que a todas las provincias les falta una masa salarial, y eso complica el pago de sueldos y del aguinaldo”.

“En nuestro caso, además, tenemos un vencimiento de deuda en dólares. Por estos motivos, en gran parte del país estamos con una gran preocupación respecto a la cuestión financiera y fiscal. Según me cuentan los funcionarios de la provincia, hoy los recursos para el pago del aguinaldo no están, así que va a depender mucho de la recaudación de diciembre”, anticipó.

El vencimiento en dólares deberá ser afrontado por la provincia en febrero del año próximo. Frigero advirtió que no hay recursos disponibles para cumplir con esos pagos, pero prometió hacer un “enorme esfuerzo” para “defender” a la provincia.

“Cuando uno asume esta responsabilidad, lo hace sin beneficio de inventario, así que voy a agarrar la provincia que me den. No me refiero sólo al pago de sueldos o de deudas, sino que hay muchos desafíos en salud y educación, por ejemplo. Y lo vamos a afrontar con los recursos que tengamos”, explicó.

La respuesta de Bordet

Consultado por las advertencias de Frigero, el gobernador saliente de Entre Ríos aseguró que “las cuentas están bien” y garantizó que se podrán abonar tanto el sueldo como el aguinaldo.

De todas maneras aceptó que las arcas de las provincias se vieron afectadas por la eliminación de la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias, situación que en caso de no corregirse abrirá un panorama económico “complicado”.

“De vuelta estamos en lo mismo. Yo no quiero polemizar. Me toca gobernar hasta el 10 de diciembre. El aguinaldo está seguro. Se van a poder pagar los sueldos. Hay, sí, una situación compleja fruto de la eliminación de la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias que impacta negativamente en todas las provincias. Pero esto es una decisión nacional. No es algo en lo que la provincia tenga resortes para poder modificar”, explicó.

Bordet recordó la nota que “con la mayoría de los gobernadores de distinto signo político” presentaron al Gobierno nacional para compensar el “desajuste” que provocó la modificación en Ganancias, “lo que representa una suma de dinero muy importante para las arcas provinciales”.

“Hay una provincia que está ordenada, que está en marcha. Las cuentas están bien. Lo que sucede es que si a futuro no se corrige esta situación, podrá ser complicado y en esto nos encontrará trabajando en el Congreso para que las provincias no pierdan esta parte. Acá tenemos que poner el hombro entre todos para sacar a Entre Ríos adelante”, concluyó Bordet.