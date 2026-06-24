RIGI bonaerense: tres empresas anotaron proyectos por un total de 2.700 millones de dólares

La provincia de Buenos Aires comenzó a palpar los primeros resultados del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) , la herramienta impulsada por Axel Kicillof para atraer inversiones con beneficios fiscales y objetivos de desarrollo productivo. La iniciativa sumó tres proyectos en trámite por alrededor de USD 2.700 millones. El esquema difiere del RIGI impulsado por el presidente Javier Milei .

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El régimen en Buenos Aires fue aprobado el 14 de noviembre de 2024 , pero terminó de ponerse en marcha en febrero de este año, cuando se publicó el reglamento operativo que habilitó la inscripción de proyectos. Ante la consulta de Letra P , el gobierno bonaerense no precisó los motivos de la mora. Las empresas podrán presentar propuestas hasta noviembre de 2027.

Según información oficial a la que accedió este medio, ya iniciaron el proceso de adhesión tres compañías de los sectores alimentos, siderurgia y petroquímica. En conjunto, esos emprendimientos representan inversiones estimadas en USD 2700 millones. Además, la administración provincial mantiene conversaciones con otras firmas interesadas en incorporarse al programa. El régimen está bajo la orbita del ministerio de Producción e Innovación Tecnológica que conduce Augusto Costa .

La aparición de los primeros proyectos ocurre mientras la discusión sobre los incentivos a las grandes inversiones sigue ocupando un lugar central en la agenda económica. En ese contexto, la gestión bonaerense busca diferenciar su esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional y de la ampliación que el Gobierno nacional impulsa bajo la figura de un "súper RIGI" .

Fuentes de la gobernación sostienen que la diferencia central entre ambos modelos radica en sus objetivos. Mientras el régimen nacional fue concebido principalmente para atraer capitales, el programa bonaerense incorporó metas vinculadas al desarrollo económico de la provincia. Entre ellas, la generación de valor agregado, la creación de empleo de calidad, el fortalecimiento de proveedores locales, la transferencia tecnológica, la innovación, la diversificación de la matriz productiva, el impulso de las exportaciones, la sustitución de importaciones, la reducción de desequilibrios territoriales y la promoción de nuevos sectores productivos.

Por esa razón, el RPIE no sólo otorga beneficios fiscales. También premia comportamientos que la Provincia considera estratégicos para el desarrollo económico. Así, los plroyectos con metas de desarrollo, pueden acceder a exenciones adicionales y plazos más extensos. El mismo criterio se aplica a las iniciativas que aumenten exportaciones o incorporen políticas de género y sostenibilidad ambiental.

Una de las diferencias más relevantes, aparece en el vínculo con el entramado productivo local. Los proyectos superiores a USD 50 millones deben presentar un programa de desarrollo de proveedores bonaerenses que contemple, de manera progresiva, que al menos el 50% de las contrataciones se destine a empresas radicadas en la provincia.

Los beneficios impositivos del RPIE bonaerense

El Régimen otorga exenciones fiscales parciales en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos a proyectos desde 5 millones de dólares. Los proyectos con inversiones de entre 5 y 50 millones de dólares podrán acceder a un 30% durante 5 años, mientras que para aquellos que tengan una inversión de entre 50 y 200 millones de dólares, el beneficio alcanzará un 25% de exención durante 4 años. En el caso de las inversiones de más de USD 200 millones, la exención será del 20% durante 3 años.

Asimismo, podrán obtener beneficios adicionales por sobre esas exenciones aquellos proyectos que incrementen el empleo, permitan la sustitución de importaciones, potencien la innovación tecnológica o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales. En ese caso, será de 10% y 2 años más de plazo; mientras que los proyectos que aumenten las exportaciones, adopten políticas de género o sostenibilidad ambiental podrán acceder a un 5% extra de exención y 1 año más de plazo.

La estabilidad fiscal abarcará el período de los beneficios otorgados y podrá extenderse hasta 30 años para aquellos proyectos mayores a USD 200 millones. Las iniciativas no podrán tener más de 6 meses de iniciadas al momento de la solicitud y deben invertir al menos el 40% del monto comprometido dentro de los 3 años (USD 5M–50M) o 2 años (más de USD 50M) desde la adhesión al régimen.

La discusión por el RIGI nacional

La creación del régimen provincial estuvo atravesada por el debate político que se abrió durante 2024 en torno a la adhesión de las provincias al RIGI nacional. Desde la administración de Kicillof cuestionan las críticas que recibió la decisión de no sancionar una ley de adhesión específica.

Según explican en la gobernación, el régimen nacional opera sobre tributos y regulaciones federales, por lo que sus beneficios alcanzan a las inversiones independientemente de que las provincias adhieran o no al esquema. Desde esa perspectiva, el RPIE fue concebido como una herramienta complementaria destinada a orientar los incentivos hacia las prioridades productivas de Buenos Aires.

En el entorno del gobernador también rechazan las interpretaciones que vincularon la falta de adhesión formal al RIGI con la caída de proyectos energéticos de gran escala. En particular, descartan que la decisión haya tenido relación con el frustrado desarrollo conjunto entre YPF y Petronas, para la planta de GNC en Bahía Blanca.

El régimen bonaerense alcanza a la industria manufacturera, los servicios, las industrias culturales, la salud y los sectores intensivos en recursos naturales, entre ellos energía, minería, petróleo y gas. También contempla proyectos que sean declarados de interés estratégico por el Poder Ejecutivo provincial.

Con tres expedientes ya presentados y negociaciones abiertas con nuevos inversores, el Gobierno bonaerense busca demostrar que es posible competir por grandes desembolsos privados vinculándolos con empleo, producción y desarrollo territorial.