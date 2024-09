RIGI bonaerense: el peronismo puso en pausa la interna y Axel Kicillof obtuvo un triunfo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mojatignanelli/status/1839018210542149996&partner=&hide_thread=false Hace minutos en la @HCDiputadosBA dimos media sanción al proyecto de ley que crea el "Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas".

El mismo ingreso el 11 de septiembre, hoy logramos aprobarlo sobre tablas con 37 votos afirmativos del bloque @diputadosuxp_ba . pic.twitter.com/LoHiZ4saZw — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) September 25, 2024

Las modificaciones que no aceptó Unión por la Patria

La oposición había planteado modificaciones como la ampliación de los sectores alcanzados por los beneficios del régimen, hacerle lugar a la agroindustria, ofrecer mayores concesiones en servicios públicos y ampliar plazos, pero muchos de ellos no fueron tenidos en cuenta por el oficialismo, que aceptó sólo algunas de esas demandas. Esos espacios sostienen que el régimen no incluye al agro, la ciencia y tecnología, y que no hubo modificaciones en los plazos y alcances de las exenciones. No obstante, el radicalismo manifestó que no tiene una posición en contra del proyecto en líneas generales.