Inocencia fiscal II: la oposición exige que sean excluidos del régimen los funcionarios para evitar otro caso Adorni

Claudia Balestrini , subsecretaria de Ingresos Públicos, expuso uno de los proyectos centrales para el Gobierno, que negocia con la oposición.

El Gobierno comenzó en Diputados la negociación por los proyectos que quiere aprobar en las próximas semanas: Inocencia fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central. En el primer caso encontró un obstáculo: los aliados y la oposición dura se unieron para pedir que los funcionarios sean excluidos del régimen.

Ocurre que el sistema funciona como un virtual blanqueo para declarar dinero y fue usado por el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni , cuando intentaba justificar su patrimonio. Nada de eso cambiará si prospera el nuevo proyecto, que es una copia de la ley vigente, aunque con mayores facilidades para acceder.

Entre ellas, se eliminan los límites establecidos de ingreso y patrimonio, que fueron de $1000 millones y $10.000 millones, respectivamente. Además, el proyecto aumenta el porcentaje de "discrepancia significativa", que es la tolerancia para las diferencias entre lo que el contribuyente declaró y lo que está registrado en ARCA.

El organismo sólo podrá usar información declarada por el contribuyente en sus sistemas o de terceros y cualquier otra no tiene valor probatorio. Se mantiene hasta 2027 la excepción para el pago de escrituras de inmuebles y se condonan las multas.

El debate de Inocencia fiscal fue este miércoles en un plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, pero un día antes, los mismos funcionarios lo presentaron ante los bloques aliados. En ambos casos, no supieron responder por qué los miembros del Gabinete y los familiares no están excluidos, como ocurre con los blanqueos.

En el despacho de Martín Menem, el pedido lo hicieron Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Oscar Zago (MID) y Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca). "Le van a poner la 'ley Adorni'", advirtió Zago, que luego fue contactado desde la Casa Rosada para negociar un texto alternativo.

Scaglia fue más lejos: exigió que no se beneficien del sistema los que tienen cargos en el Estado y los condenados por narcotráfico. La respuesta repetida del oficialismo fue que las personas políticamente expuestas pueden presentar declaraciones juradas, pero no alcanzó.

"Adorni rectificó 22 veces su información patrimonial porque había omitido muchísimo. En estos casos, los funcionarios no deberían poder adherir a este régimen", sostuvo durante el plenario Sabrina Selva, de Unión por la Patria.

Le respondió Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza. "Estamos desviando la atención del tema. El proyecto es para cambiar un sistema que hacía culpable a cualquier contribuyente. El tema de los funcionarios se desnaturaliza", se quejó.

Blanqueo encubierto

Si bien el proyecto no es un blanqueo, se aplica como tal porque flexibiliza las condiciones para la presentación de impuestos. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, explicó que “el vencimiento de la declaración jurada de ganancias fue postergado para el mes de agosto, con lo cual nos parece importante ampliar lo que hoy está vigente a otro universo de contribuyentes.

Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, muy significativo, está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, explicó.

Balestrini sostuvo que "hoy ya existe el régimen denominado de Inocencia fiscal y tiene que ver con cuestiones que todos, absolutamente todos los contribuyentes, no solamente aquellos que adhirieron a una declaración jurada simplificada, ya tienen vigente".

El director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, garantizó que el régimen simplificado no cambia. “Sigue comprendiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas. Es decir, no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado, para ello, esas personas humanas continúan o deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos”.

Martín Vauthier, director del Banco Central, destacó que "hay un piso de 170 mil millones de dólares no declarados". "Es un número obviamente enorme, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”.

Reforma del BCRA, con cambios

Por la tarde, las autoridades del Banco Central presentaron el proyecto para modificar la Carta Orgánica del organismo. En la oposición dialoguista hay consenso para aprobar los puntos troncales. Uno es volver al viejo al artículo tres, en el que se propone volver a que el objetivo sea únicamente conservar el valor de la moneda.

Con esa línea, el proyecto impide que el Banco Central financie al tesoro mediante adelantos transitorios, letras intransferibles o compra de títulos en el mercado primario. Los aliados avalaron esos planteos, pero pusieron el foco en algunos errores técnicos, como la exigencia de remover a los directores del organismo con dos tercios de ambas cámaras.

"Es una locura, porque no está en la Constitución, que, además, establece cuando se necesitan dos tercios. El resto de las leyes se pueden tocar con mayoría simple", sostuvo ante Letra P uno de los aliados. Otro reclamo es porque Milei mantuvo intacto el mecanismo de nombramiento actual, que requiere aprobación del Senado, pero permite que un director del BCRA cumpla sus tareas, bajo la figura de "comisión".

El presidente del organismo, Santiago Bausilli, celebró el proyecto. “No es sólo la independencia o sólo la prohibición de financiar el Tesoro, sino también funcionarios que son los adecuados para manejar el Banco Central con un objetivo claro, protegidos de las influencias políticas del momento, los que tienen mucha mejor probabilidad de lograr los objetivos de aniquilar eventualmente la inflación”, explicó.

Estuvo en aprietos cuando le preguntaron si era cierto que envió reservas de oro a Inglaterra. "En los estados financieros de 2023, 2024 y 2025, que fueron auditados por tres niveles, consta que todo el oro está donde tiene que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA. SI los lingotes físicos están en un sótano de la calle Reconquista o están depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA", cerró.