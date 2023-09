https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1704944073826554352&partner=&hide_thread=false #Bernal Así recibía el público a la candidata presidencial de JxC



"Vamos a dar vuelta este país que vive al revés", aseguró Bullrich



@PConurbano pic.twitter.com/4qZWRTR9Re — LETRA P (@Letra_P) September 21, 2023

"Los argentinos no tenemos nada. Esto es producto de un sistema de poder que se apropió de todo, que armó un Estado para ellos mismos, que dejó indefensos a los médicos, a los docentes, a los jubilados, a los policías y a las Fuerzas Armadas. Y todo esto no es nada, porque sentimos que la Argentina se nos va de las manos, con angustia, pese a que realmente somos un país que lo tiene todo. Por eso, tenemos que sacar a esta mafia de una vez y para siempre", amplió la ex ministra de Seguridad, mientras era escoltada por Martiniano Molina, el candidato a intendente anfitrión que busca su segundo tiempo en el poder, y Maximiliano Abad, el diputado, jefe del radicalismo bonaerense y primer candidato a senador por Buenos Aires.