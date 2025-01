Quien quiera venir que venga: a horas de la cumbre PRO, Diego Santilli pasó por la Casa Rosada

Los bonaerenses también sondean un posible acuerdo electoral y no descartan pasarse a las Fuerzas del Cielo si hay garantías políticas para los legisladores, dirigentes y referentes territoriales que responden a ellos. En el oficialismo ya hubo llamados para allanar el terreno en este sentido. De hecho, uno de los planteos que se tocaron el viernes en la ciudad balnearia es que un acuerdo con los libertarios, más allá del deseo del expresidente, es inevitable: "Somos un montón de pilotos, pero no tenemos una escudería para competir", grafican la problemática.

La Libertad Avanza está al tanto del planteo de Santilli

La cúpula libertaria y el macrismo dispuesto a pegar el salto no quieren apurar las definiciones. Sin embargo, esta nueva reunión entre Menem y Santilli se da unos días después de que este medio revelara que el diputado bonaerense le hizo saber a su tropa que irá por todo o nada. "Si no hay un acuerdo, el Colorado no va a jugar porque no está dispuesto a ponerse en la vereda de enfrente del gobierno", dicen en su entorno.

"Diego está convencido de que hay que unificar espacios en la provincia para ganarle al kirchnerismo", comentan. En el entorno presidencial lo saben, no por nada es uno de los dirigentes con más visitas en Balcarce 50.