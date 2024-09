Quién es Nicolás Pino, el jefe de la patronal agraria que recibió un paquete con explosivos

Un segundo envío estaba dirigido al vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda , y no llegó a abrirse. Tras la intervención de la Brigada de Explosivos se determinó que se trataba de una encomienda.

Qué pasó en la Sociedad Rural

De acuerdo a la información aportada, el explosivo no tenía metralla, por lo que las autoridades señalaron que no estaba destinado a "generar daño". "No tenía metralla como para generar daño al explotar", explicaron e indicaron que cuatro personas del despacho de la presidencia de la entidad fueron trasladadas por protocolo hasta el Hospital Fernández.