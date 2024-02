¿Qué es un plebiscito y cuáles son sus antecedentes?

El plebiscito puede ser vinculante o no vinculante.

El plebiscito es una consulta popular mediante la cuál la ciudadanía es convocada a votar por la aprobación o el rechazo de una propuesta vinculada a la vida colectiva que, por tener implicancia nacional, requiere el expreso consentimiento de todos y todas. Se trata de una herramienta contemplada en el artículo 40 de la Constitución Nacional y puede ser vinculante o no vinculante.

El plebiscito es vinculante cuando la convoca el Congreso por iniciativa de la Cámara de Diputados para consultar sobre un proyecto de ley. Esta ley de convocatoria no puede ser vetada y, en caso de que el resultado del voto del pueblo sea afirmativo, el proyecto se vuelve ley y su promulgación es automática.

La consulta popular es no vinculante cuando la convocatoria la hace el Congreso o el Presidente de la Nación . El Congreso necesita el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara y, además, es quien reglamenta las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular . En este caso el voto no es obligatorio .

El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, había aclarado en diciembre que, en el caso del decretazo, sería no vinculante y funcionaría como "una guía para el Presidente y los legisladores". Para la ley ómnibus, el Gobierno todavía está evaluando sus opciones y el vocero presidencial, Manuel Adorni, no brindó más precisiones al respecto. Lo cierto es que la relación entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados no se encuentra en su mejor momento.