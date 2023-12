La apuesta de Milei sería llamar a un plebiscito no vinculante, pero, en diálogo con Letra P , el diputado de la UCR Fernando Carbajal , exjuez federal de Formosa, sostuvo que la Constitución tampoco lo habilita a esa medida. “Un presidente podría llamar a una consulta para definir sus propias competencias, pero no para presionar a otro poder”, aclaró.

#MileiPresidente Después de que Milei adelantara que si le rechazan el DNU 70/2023 "llamaría a un plebiscito", el procurador del Tesoro, Barra, aclaró que sería de tipo "no vinculante" Pero funcionaría como "una guía para el presidente y los legisladores" pic.twitter.com/x0eIAOM0OW

“Si Milei quiere que el DNU se discuta en el Congreso, ya no tiene excusas", sostuvo en declaraciones radiales el diputado Martín Tetaz , autor de uno de los proyectos espejo. Y advirtió que “es un contrasentido presentar extraordinarias y decir que el Congreso no se puede reunir”. “Se le va a complicar en la justicia”, agregó.

“No tengo dudas de que muchas medidas del DNU tienen apoyo popular, pero eso no significa que haya que cambiar una ley con un decreto”, completó Tetaz.

Hasta el cierre de esta nota, no había habido expresiones de Miguel Pichetto, presidente del bloque Cambio Federal, quien el jueves ser reunió con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero no logró convencerlos de activar un debate en el Congreso.

Entre los referentes de La Libertad Avanza (LLA) en el parlamento, hasta el momento replican el “todo o nada” de Milei. Aunque hay excepciones: el jueves, el diputado de esa bancada Carlos Dalesandro consideró que hubiera sido mejor debatir los temas en el Congreso. “Con este antecedente, podemos cambiar el destino el día que dejemos el gobierno, porque viene otro y hace lo mismo”, se lamentó. No tuvo eco entre sus pares.

En Unión por la Patria (UP), el diputado Pablo Yedlin consideró un “berrinche” del presidente amenazar con una consulta popular que no sería vinculante, porque para eso debería votarse en el Congreso, con una mayoría que el oficialismo no tiene.

“Además, un plebiscito es muy caro. Y no hay plata”, tuiteó el tucumano. En efecto, requeriría el costo de cualquier elección y no podría repetirse por cada medida que no tenga respaldo en el Congreso.

“Salvo que el presidente quiera convocar por DNU a debatir otro DNU”, ironizó el diputado de UP Diego Giuliano.