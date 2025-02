Escándalo cripto: Patricia Bullrich salió en defensa de Javier Milei y apuntó contra la oposición

"Me parece que lo que está pasando o lo que pasó anoche con un tuit del presidente fue una bomba atómica para intentar bajar al presidente de un hondazo, una cosa increíble, pedir juicio político por un tuit", resaltó en declaraciones a Radio Rivadavia.

"No es una empresa que salió de la nada, estaba en una feria", añadió, en referencia al evento Tech Forum Argentina, donde Milei se reunió con el ceo de la firma, Julian Peh , como contó Letra P .

"Igual, el Presidente lo sacó, dijo 'lo saco porque si cada cosa que hago intentan un conflicto'. Piden un juicio político e intentar desviarnos del camino, pero no nos vamos a desviar del camino", añadió Bullrich.

La ministra buscó desligar a Milei de responsabilidades: "El Presidente tiene la libertad de expresión de plantear las cosas que el considera. Si va a inaugurar una empresa, no le está diciendo a todo el mundo compren este auto, si es una empresa automotriz. Va apoyar emprendimientos". "Acá la lógica política de la oposición es que el Presidente es el Estado. Este Presidente no es el Estado, es el Presidente de la Nación, es un gobierno, no es el Estado, y lo que hacen es inmediatamente pegar", añadió.