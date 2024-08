Qué dijo Tamara Pettinato sobre los videos con Alberto Fernández

La conductora Tamara Pettinato señaló este jueves que "hay un solo villano" en la polémica que comenzó con la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género y continuó con los videos que el exmandatario filmó de ella . Este viernes ratificó que "el villano" es el ex jefe de Estado.

"Tienen que escuchar a esa víctima, es lo que importa. Nada tiene que ver ese video, es un chisme rosa, me piden explicaciones cuando no tengo nada que explicar", agregó la influencer en su descargo y apuntó: "Corrieron el foco de lo importante" .

"Lo único importante es lo que debe investigar la Justicia, pero mezclaron todo", apuntó la periodista en el programa "Final Feliz" que conduce en el canal de streaming Blender y remarcó que "no tiene nada que ver" los videos de su almuerzo con Alberto Fernández y la denuncia de la ex primera dama. Pettinato aclaró que visitó la Casa Rosada "con cuatro personas más, para realizar una entrevista, invitado por la única persona que podía hacerlo".

"No me sorprende de Milei, pero ¿hay que dejarlo pasar? ¿Qué se hace? ¿Se le hace una demanda, que se retracte? Supongo que lo voy a dejar pasar, pero me llama la atención que no repararon mucho en eso: que un Presidente le diga prostituta a una persona común", planteó la conductora y lo comparó con el ensañamiento del jefe de Estado con la cantante Lali Espósito.