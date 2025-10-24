CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto: Javier Milei no acepta ceder superávit cumpliendo las leyes porque teme un default

El Gobierno rechaza el dictamen de Encuentro Federal, que cumple con Discapacidad, Garrahan y Universidades. El fondo de contingencia. Cuándo sigue el debate.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda, enviado de Javier Milei para defender el ajuste. 

El debate del Presupuesto 2026 continuará la semana que viene y en la oposición no aceptan demorar la fecha del dictamen, que es el 4 de noviembre. Javier Milei no está dispuesto a ceder ni una décima del superávit de 1.5 del PBI, ni siquiera para cumplir con las leyes sancionadas, porque teme no tener plata para pagar deuda.

Milei lo explicó a su manera en las entrevistas que concedió: con el riesgo país por las nubes, tampoco es posible salir a los mercados y necesita ajustar más para no entrar en default. El Presidente está en mora con tres normas: la emergencia en Discapacidad, la de pediatría y la de financiamiento universitario.

Fueron sancionadas, vetadas y tuvieron la insistencia de ambos recintos por dos tercios. El Ejecutivo las promulgó y las suspendió en el mismo acto administrativo, motivo de denuncias y amparos que obligan a buena parte del gabinete a rendir cuentas en la justicia.

Presión a Javier Milei

Nicolás Massot, a cargo del dictamen de EF, llevará a la comisión un argumento para ser tenido en cuenta: si el presupuesto tiene incumplimiento de leyes vigentes, será inválido como instrumento jurídico. Es mejor llegar al equilibrio sin pasear por Tribunales.

Para lograrlo, el diputado toma en cuenta el costo fiscal de las tres leyes, medido por la Oficina de Presupuesto del Congreso(OPC), que aportan no más de 0.5 del PBI como costo extra. Mejorar las partidas para universidades requiere de 0.14, las prestaciones y corregir el sistema de pensiones por discapacidad cuestan 0,03% y garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan y otras guardias pediátricas, no más de $133.433 millones.

El despacho escrito por Massot suma un 0.1 de gasto para aumentar los fondos destinados a financiar el déficit de las cajas previsionales de las provincias, como las de Córdoba y Santa Fe.

Encuentro Federal es un bloque heterogéneo que suma al oficialismo cordobés, al socialismo santafesino, al de Chubut y Entre Ríos; y a figuras como Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer. Tiene afinidad con gobernadores del espacio Provincias Unidas, que en diciembre tendrá bloque propio.

A diferencia de la propuesta de este bloque de hace un año, no suma fuentes de financiamiento ni se mete en la discusión de las provincias con la Nación sobre fondos que Milei retiene y corresponden a los gobernadores, como la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, que tuvo un proyecto para cambiar la distribución y naufragó en el Congreso.

Está pendiente el tratamiento al veto de la norma sobre reparto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Si los mandatarios lo disponen, la discusión se filtrará en las reuniones de comisión, que continúan la semana próxima.

Sin propuestas oficialistas

El debate por el presupuesto lo maneja Bertie Benegas Lynch, a cargo de la comisión. Tiene decidido llevar las propuestas de la oposición a la Casa Rosada, donde por ahora no están proclives a mover una coma del proyecto original. Una alternativa que evalúan en el oficialismo es pedirle a la oposición que remueva partidas del 20% del presupuesto que no está indexado, pero resta saber si Milei aceptará.

Bertie Benegas Lynch

La actitud de Guberman no cayó bien entre los opositores no aliados que asistieron a la reunión, en el despacho de Martin Menem. El funcionario, que fue acompañado del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, fue tajante: "No es cierto que el FMI nos pidió un presupuesto sancionado", se presentó, para evitar ser presionado.

El reclamo de Encuentro Federal

Cuando Massot y Pichetto le recordaron que debe cumplir leyes, el secretario de Hacienda derivó el problema a la Justicia. Claramente era la letra que le había dado su jefe, Toto Caputo. Los diputados de EF no aceptaron el desafío, hubo una dura discusión y se fueron. Guberman llegó a decirles que el 1.5% de superávit debe sostenerse porque es un resguardo para cumplir con los vencimientos de deuda, que tiene compromisos a cancelar en enero.

Si la ayuda de Estados Unidos no se materializa y el riesgo país sube y el acceso al crédito se hace más costoso. La postura del funcionario da cuenta de que en la Casa Rosada no hay tanta confianza en que Donald Trump siempre estará para ayudar.

"Eso es política monetaria. No se puede trasladar a un presupuesto y menos para no cumplir las leyes", fue la respuestas de Massot. "No es una deuda que tomamos nosotros y tenemos que cumplir. En cualquier caso hay que ver cómo se paga", es la respuesta desde La Libertad Avanza. El debate seguirá martes y miércoles. El 4 hay fecha para dictaminar.

