Presupuesto 2025: los gobernadores ya tienen sus dictámenes y esperan un llamado de Javier Milei

El final no es caprichoso. En Diputados hay plazo para dictaminar hasta el 20 de noviembre y, superado ese plazo, sólo es posible abrir el recinto si el Poder Ejecutivo pide sesiones extraordinarias. El plan de Javier Milei no cambió: quiere despachar este martes y aprobar el Presupuesto el jueves, para que el Senado lo sancione antes de fin de año.

Como explicó Letra P , los gobernadores de todos los colores políticos decidieron romper filas con el Gobierno el jueves, c uando no recibieron respuestas a sus reclamos. La rebelión incluyó a mandatarios del PRO, UCR y al cordobés Martín Llaryora , quienes, frustrados, ordenaron a sus tropas legislativa empezar a redactar dictámenes. Unión por la Patria ya anunció un despacho propio el jueves y lo tendrá listo el martes.

Milei no acepta ningún cambio y condiciona cualquier desembolso extra en las provincias al programa para auditar deudas cruzadas entre Nación y los 24 distritos. El gobernador que muestre un saldo favorable podría beneficiarse. Nadie más. La amenaza del Presidente no varió: si no se sanciona el presupuesto, podrá prorrogar el actual, con valores de hace dos años. Sería un ajuste brutal.