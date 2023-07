Postales del gasoducto: cascos, locro, commodities y el montaje de la unidad

SALLIQUELÓ (Enviada) “Te felicito por la fuerza que le ponés a la gestión desde que sos ministro”, le dijo Cristina Fernández de Kirchner a Sergio Massa en medio del rosario de elogios que desplegó hacia el precandidato presidencial de Unión por la Patria en la carpa montada en esta localidad del oeste bonaerense. Minutos antes, el ministro de Economía le había lanzado un guiño a la vicepresidenta por la estatización de YPF dispuesta en 2012. No se olvidó del presidente Alberto Fernández y le agradeció por perseverar en la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había pedido frenar. El Presidente le devolvió el gesto y fue a pedirle a la militancia que vote por el tigrense. Simbolismos de una unidad atada con esfuerzo para la foto .

El Gobierno buscó componer esa imagen en el acto de inauguración de su obra insignia . Trianguló gestos de cordialidad en medio de semblantes adustos tras un cierre de listas feroz que entronizó al jefe de Hacienda por sus acciones en el ministerio. Desde el 1 de marzo que el mandatario y la vice no aparecían juntos en público. Con Massa, la titular del Senado había compartido un acto el lunes posterior a la definición de la fórmula del oficialismo que integra también Agustín Rossi . “Es el hito de la gestión Massa”, dijo un funcionario presente en Salliqueló sobre el gasoducto y definió: “Tiene la vocación de seguir su proyecto en el próximo periodo”.

En el oficialismo hacen cuentas. "Vamos a pasar de ser un país con déficit de dólares a uno con superávit, porque estamos haciendo las obras que cambian esa ecuación”, subrayó Massa en su discurso. En Economía prevén que el GPNK dará vuelta la balanza comercial, pasando del déficit energético de 4.400 millones en 2022, a un equilibrio en 2023 y un superávit creciente a partir de 2024 que podría superar los 8.000 millones de dólares por año. CFK le puso un pero: “Todavía tenemos que pagar 8.000 millones”, dijo.

La primera etapa significó una inversión de 2.524 millones de dólares, una parte pagada con el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas. La segunda no se licitó aún y tiene un presupuesto de 2.500 millones. Massa prometió que lanzará la licitación del tramo que unirá Salliqueló con San Jerónimo en septiembre.

Para ese entonces, las PASO serán inminentes y el ex intendente de Tigre transitaría el último tramo de su doble personalidad de ministro y precandidato, si no eligiese mantenerse al frente de Hacienda hasta las elecciones generales. Entre las figuras del sindicalismo presentes al lado de la carpa principal, donde una olla gigante de locro no dejó de dar calor y aroma durante toda la jornada, su gestión-campaña era tema de conversación. Ante la consulta sobre la posibilidad de que malos resultados económicos, como el índice de inflación, dañen el intento presidencial de Massa, coincidieron: "La gente puede sobreponerse al dato. Lo importante es seguir adelante".

CFK Kicillof.JPG

El Presidente cerró el acto. Un puñado de personas que estaban en la carpa no se quedó a escucharlo. En tono melancólico, dijo que era su último 9 de julio como mandatario y desplegó un discurso autorreivindicatorio. Le habló a Juan Domingo Perón y le aseguró que “cumplió”. Mientras, la vicepresidenta hablaba con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se abanicaba y saludaba con la mano a quienes le pedían un gesto. El espejismo de unidad montado en medio de la llanura se desmontó rápidamente y quedó resonando una frase de la expresidenta: “No nos vamos a salvar exportando commodities”.