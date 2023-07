Todas a Massa: CFK apoyó al ministro e ignoró a Fernández en el kilómetro 0 de la campaña

La histórica inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner consiguió reunir en una foto a Alberto Fernández , Cristina Fernández de Kirchner y al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa , que se llevó un espaldarazo contundente de la vicepresidenta, mientras el Presidente reivindicó su gestión de gobierno.

“Quiero agradecerte, Sergio, por la fuerza que le pusiste al gasoducto y por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste, vas para adelante y eso siempre es bueno”, dijo Cristina durante su discurso, en uno de los pasajes que le dirigió al ministro de Economía.

Las menciones a “Sergio”, los elogios a su trabajo en el ministerio y los agradecimientos a cada uno de los funcionarios que intervino en la construcción del gasoducto contrastaron con la nula atención que le prestó al Presidente, que la escuchó con seriedad sentado a su derecha y la aplaudió en varios tramos de su discurso. “Sergio se puso el viernes al frente del problema del transporte”, mencionó Cristina. Y “Sergio” tiene que “atajar” el problema de déficit todo el día en Economía. No hubo lugar a dudas en el apoyo.

La vicepresidenta también aprovechó para bajar línea sobre la gestión del Estado, en lo que se interpretó como una velada crítica al Presidente. “Hay que entender la función pública que es 24x24, toda la líbido cuando uno tiene la responsabilidad del Estado debe estar colocada en eso. No quiere decir tampoco que te salgan bien las cosas, por más que le pongas todo el empeño. Pero si no le pones empeño seguro que no te salen”, apuntó la vicepresidenta en otra de sus intervenciones.