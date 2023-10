Ricardo Lorenzetti es el juez de la Corte Suprema que salió menos herido del proceso de juicio político al que el oficialismo sometió a los cuatro integrantes del máximo tribunal: sólo fue acusado por la cautelar de la coparticipación, no quedó como responsable por los desmanejos de la obra social y tampoco avanzó la investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y deficiencias en la administración del presupuesto judicial, pedida por Elisa Carrió .

El secreto de Lorenzetti fue su relación con sectores del peronismo, que le permitió mantenerse en contacto con algunos referentes del oficialismo en la Comisión. No conforme, para protegerse en su futuro abrió un diálogo con el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei .

Su proceso en el juicio político no fue fácil de atravesar, porque debió cuidarse de las maniobras de sus tres compañeros, Horacio Rosatti , Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz , quienes lo aislaron y manejan el máximo tribunal con mayoría automática.

Pero el expresidente de la Corte logró hacer valer su poder de lobby con el Frente de Todos, que no fue a fondo con los cargos en su contra. Este miércoles, la reunión de la comisión de Juicio Político sólo le dio buenas noticias. La principal fue que la mayoría oficialista redujo los cargos en su contra a la cautelar de coparticipación, que firmó junto a sus tres compañeros en diciembre para aumentar los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires.

Lorenzetti sabía que no podía ser excluido, pero temía ser incorporado además como responsable del fallo que amplió el Consejo de la Magistratura, que firmó en disidencia. Un sector del kirchnerismo quiso incluirlo, pero quedó en minoría en el Frente de Todos.

Respecto a los desmanejos en la obra social, tal vez la investigación que más pruebas arrojó, el oficialismo cargó la responsabilidad sobre Maqueda, quien ejerció la administración en las sombras, según los testimonios de los testigos que declararon, por decisión de Lorenzetti.

La acusación tampoco recayó sobre Rosatti y Rosenkrantz, pese a que en las audiencias los referentes del oficialismo remarcaron que el plenario de ministros es responsable de las actuaciones de la obra social. Hay un informe de una subcomisión que podría ampliar los cargos, pero todavía no se definió.

La principal éxito que tuvo esta semana Lorenzetti fue la ausencia de los testigos citados para iniciar la investigación sobre supuesto mal desempeño en su contra, que originalmente presentó Carrió en 2017 y el bloque de la Coalición Cívica reeditó cada dos años.

Como explicó Letra P, la incorporación de ese tema a la audiencia fue pedida por Paula Oliveto y Juan Manuel López, de la CC, pero avanzó porque el oficialismo la votó, a mano alzada y sin mucho entusiasmo.

La Comisión de Juicio Político dará traslado a Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, quienes tendrán diez días hábiles para realizar un descargo presencial o por escrito.

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 11, 2023

Este miércoles, dejó la silla vacía el funcionario de la Corte Héctor Marchi, cercano a Lorenzetti. Fue el administrador del máximo tribunal hasta abril, cuando los otros tres jueces lo desplazaron ni bien supieron que iba a declarar en la comisión a desligarse de los presuntos desmanejos de la obra social.

Tampoco fueron a declarar Julio Piumato, titular del gremio de judiciales; Adrián Miretti, presidente de la Asociación Mutual Pyme Rural; y Gustavo Tita, director de Revelar S.A.

“Claramente, Lorenzetti despierta mucho menos interés para el oficialismo en ser acusado que el resto de los ministros de la Corte. No me extraña que lo hayan dejado para el final y que los testigos no vengan”, se molestó López.

El diputado denunció que la mutual Pyme Rural “cambiaba cheques de clubes de fútbol en la AFA, según se supo en la causa 'Fútbol para Todos'". Y quien era socio Lorenzetti y los miembros de su familia”. “También hay otras sociedades como Ratio, Medios y Región y Revelar, que nos podrían ayudar a conocer su patrimonio y los vínculos comerciales del juez”, denunció el diputado.

Con Relevar, las cosas no terminaron bien: en una entrevista que concedió a radio Mitre, en 2016, Tita contó que Lorenzetti controlaba el negocio de prestadoras de salud en Rafaela a través del hijo, Pablo. No quiso repetirlo en la comisión.

Marchi, en la mira

A Marchi los referentes de la Coalición Cívica querían consultarlo por la administración de los fondos de la justicia que tuvo a cargo durante los 12 años de Lorenzetti como presidente de la Corte. "Debía responder por el comité de inversión y la mega secretaría que tenía para manejar los recursos. Y cómo hacía para condicionar al poder judicial de Santa Fe para cubrir a sus socios”, se lamentó Oliveto.

La defensa a Marchi llegó por parte de la kirchnerista Vanesa Siley, quien recordó que asistió dos veces a la comisión y en una oportunidad, Oliveto estuvo ausente. “No tiene nada que ver”, se defendió la diputada y sostuvo que Marchi era “una persona central para la obra social". Pero no hay ninguna acusación contra él”.

La presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard, dijo que Marchi había comunicado su ausencia por correo electrónico y no dio fecha para nuevas citaciones.

Los oficialistas que apoyaron la investigación contra Lorenzetti tampoco intervinieron. “El problema es que se la habilitamos y citaron a los que acusan de delincuentes. Claro que no van a venir”, dijo uno de ellos a Letra P.

El 7 de noviembre se votarían los cargos contra los jueces y la Coalición Cívica tiene hasta el 20 para que avance su investigación contra el rafaelino. Antes de esa fecha, se firmarán los dictámenes de acusación, que tienen tres años para tratarse en el recinto. Sólo pueden pasar al Senado si se aprueban con dos tercios.

Línea con Milei

Además de sus contactos con el peronismo, para volver a tener poder en la Corte Lorenzetti busca, por ahora sin dejar rastros, un acercamiento a Milei a través de los emisarios judiciales de La Libertad Avanza.

El diputado admitió que ya hay un vínculo a través de un anuncio: si es presidente de la Nación, dijo que impulsará el proyecto de ley que en su momento propuso Lorenzetti para darle autonomía al presupuesto del Poder Judicial y evitar que los gobiernos puedan congelarlo cuando quieran. “Yo quiero ir por una solución más radicalizada: tener una partida de asignación específica, que no la puedan tocar los políticos”, dijo en una de sus entrevistas televisivas. El libertario no confirmó quién sería su potencial ministro de Justicia, pero no descartó que pueda elegir al abogado Mariano Cúneo Libarona.

En cualquier caso, Milei necesita un contrapeso a Rosatti, quien domina la mayoría automática de la Corte y prometió que si el economista es presidente no permitirá dolarizar la economía, porque considera que es inconstitucional. “Está a favor del robo”, le respondió el diputado durante un acto en Costa Salguero.

El contacto de Milei con Lorenzetti sería a través de Santiago Viola, quien fue apoderado de La Libertad Avanza. Según reveló Clarín, Viola tiene vínculo con Alfredo Lijo, alias “Fredy”, hermano del juez Ariel Lijo, quien compartió con el rafaelino la Asociación de Jueces Federales.

El próximo Gobierno podría revertir el dominio de Rosatti en la Corte si cubre la vacante que hay desde la salida de Elena Highton de Nolasco y la que podría sumarse si el año que viene renuncia Maqueda, cuando cumpla 75 años.

Se necesitan dos tercios del Senado para nombrar un miembro de la Corte, una cantidad de votos que no sería posible de alcanzar sin respaldo del peronismo o de los bloques que integran Juntos por el Cambio, que de todas maneras no será fácil que sigan unidos en diciembre.

La rosca será infinita, pero inevitable.