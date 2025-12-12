PJ bonaerense: Florencio Varela le exige a Máximo Kirchner que llame a elecciones

Julio Pereyra y Andrés Watson.

El titular del PJ de Florencio Varela, Julio Pereyra, y el intendente Andrés Watson elevaron la presión sobre Máximo Kirchner al reclamar el llamado urgente a elecciones en el Partido Justicialista bonaerense, cuyo mandato actual vence el 18 de diciembre. A través de una carta abierta, manifestaron su rechazo a las dilaciones y pidieron que se garantice la participación de la militancia.

Interna peronista: el PJ varelense exige democracia interna La carta firmada por Pereyra y Watson, titulada “Elecciones, sí”, plantea que es urgente activar los mecanismos democráticos del justicialismo. “Expresa con claridad y firmeza la posición de elegir autoridades mediante comicios”, remarcaron en el texto difundido públicamente.

Desde el peronismo local señalaron que el respeto por la soberanía de la militancia y la participación activa son valores históricos del movimiento, por lo cual consideraron indispensable que se convoque a elecciones sin más dilaciones.

documentoPJvarela111225pdf (1) "Que el Justicialismo varelense, apegado a sus históricos principios democráticos, de participación y escucha permanente, y de respeto de la decisión soberana de la militancia, considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios, promoviendo de esa manera el fortalecimiento institucional de la estructura partidaria, tal como lo exigen los tiempos actuales", dice el texto.

Silencio de Máximo Kirchner La conducción del PJ bonaerense, encabezada por Kirchner, finaliza su mandato la próxima semana. Sin embargo, el actual titular aún no realizó el llamado oficial. En cambio, deslizó una fecha tentativa para febrero, dejando abierta la posibilidad de una nueva prórroga con el vago “meses más, meses menos”.

Este escenario incrementó las tensiones en los distritos del conurbano. Aunque Florencio Varela fue el primer en manifestarse, fuentes partidarias no descartan que otras unidades básicas se sumen al reclamo. La indefinición avivó la discusión sobre el liderazgo interno y la estrategia de cara a la renovación partidaria. Disputa de poder de cara a 2027 El reclamo varelense también reavivó el debate sobre el futuro liderazgo del justicialismo. En medio de una fuerte fragmentación interna y polarización con el Gobierno nacional, la posibilidad de una nueva lista de unidad comienza a diluirse, mientras algunos sectores promueven elecciones abiertas.

