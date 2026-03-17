Sergio Massa y Malena Galmarini metieron escritorio y se quedaron con el PJ de Tigre

Sergio Massa y Malena Galmarini

Luego del fallo de la Cámara Nacional Electoral que dejó afuera la lista de Mario Zamora, el hermano del intendente de Tigre, Julio Zamora, Sergio Massa y Malena Galmarini se anotaron un punto con la ratificación de su alfil, el concejal Luis Samyn Ducó como nuevo presidente del PJ local.

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Luego de que la Cámara confirmara la validez de la lista Unidad–Lealtad Peronista y rechazara la postulación del zamorismo por el incumplimientos de algunas formalidades, el massismo controlará el partido en esa ciudad del norte del conurbano bonaerense. Samyn Ducó reemplazará al zamorista Lucas Gianella. El próximo 21 de marzo asoma como la fecha en la que debería asumir la nueva conducción del partido, a no ser que antes se produzca una resolución favorable al oficialismo local, cosa que descartan en el Frente Renovador.

Sergio Massa Sergio Massa se quedó con el PJ de Tigre. Sergio Massa y Malena Galmarini, dueños del PJ local La decisión fue adoptada por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, quienes revocaron la resolución dictada en primera instancia y validaron lo resuelto previamente por la Junta Electoral del PJ bonaerense. Con el fallo, se proclamó la lista única en Tigre, con la conducción partidaria de la lista encabezada por Samyn Ducó. El alfil de Massa y Galmarini es concejal en ese municipio y ex Prosecretario Administrativo de la Cámara de Diputados, cuando Massa era su titular.

Julio Zamora PJ Julio Zamora, intendente de Tigre. A pesar de que Massa tiene su propio sello, el Frente Renovador, jugó con dirigentes de su espacio en otros municipios. Ganó en Tornquist con Alberto Musso, y en Junín, donde encabezó el FR una la lista que estuvo integrada por La Cámpora y el kicillofismo. En Tigre, tras el fallo de la Justicia electoral, Massa le arrebató el control del partido al zamorismo, en una alianza con la organización de Máximo Kirchner, el sector del gobernador y el Movimiento Evita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/samynluis/status/2031410211370463543?s=20&partner=&hide_thread=false La Justicia nos dio la razón y ratificó la decisión de la Junta Partidaria de que @ZamoraJulio está afuera del Peronismo

Confirmó la proclamación de nuestra lista y desde este domingo estaremos al frente del Partido. — Luis Samyn Ducó (@samynluis) March 10, 2026 El oficialismo había puesto un recurso de queja ante el juez Alejo Ramos Padillla para que revoque la resolución que tomó la junta y oficialice la lista. Voces cercanas a Zamora se quejaron de la decisión del massismo de jugar en el escritorio “por temor a enfrentarse en las urnas”, y recuerdan la derrota de Galmarini en 2023, cuando cayó frente al intendente.

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