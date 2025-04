Aferrada a Malvinas, Victoria Villarruel llevó su pica con Javier Milei hasta el fin del mundo

La titular del Senado no fue invitada por el Poder Ejecutivo al acto central del Gobierno en Buenos Aires y decidió llevar su pelea con Javier Milei hasta el extremo sur de la Patagonia , a más de 2.000 kilómetros de distancia, donde planteó su agenda vinculada a la reivindicación de las Fuerzas Armadas en un discurso cargado de nacionalismo. Una muestra más de que sacarla de la cancha será para el Gobierno bastante más difícil que quitar su imagen de un video, como ocurrió en la apertura de sesiones del Congreso.

“No corresponde para nada”, dijo Parodi y añadió: “Hemos escuchado al Presidente el año pasado decir que ningún gobierno ha hecho por Malvinas como este hizo en tres meses, pero yo no he visto nada. No sé si ustedes han visto algo”.

d2ef48fb-a8c4-49c1-bee6-35eb0cfc28bf.jpg La vicepresidenta Victoria Villarruel brindó un discurso cargado de nacionalismo. Reivindicación de las Fuerzas Armadas y políticas de Defensa nacional.

A su turno, Villarruel evitó la polémica y se centró en su agenda: la reivindicación de los veteranos de guerra y el rol de las Fuerzas Armadas, el caballito de batalla que le permitió hacerse un lugar en la política argentina y resultar electa vicepresidenta. Habló de "un relato tergiversado" que tuvo por objeto desmerecer a los militares a partr de 1983 y ponderó a la guerra iniciada el 2 de abril de 1982 como la "gesta militar más grande de la historia argentina".

Sin citar al Presidente, el mensaje de la vice fue en dirección contraria al de Javier Milei. Abogó por un proceso de malvinización en el marco de una política de defensa nacional que incluya la sustentabilidad de los recursos naturales y el medio ambiente, dos tópicos que la Casa Rosada suele repeler.

“Los héroes de la Patria están enterrados en las Malvinas y en el Atlántico Sur, pero también los héroes de la Patria viven con nosotros, caminan junto a ustedes en nuestras ciudades, en nuestros pueblos del interior, son los que arriesgaron sus vidas para enfrentar al enemigo y hoy son el testimonio palpable del coraje de nuestros soldados”, afirmó Vllarruel.

ad7ab435-c544-4d1c-8474-37b69120b722.jpg Nieve, viento y mucho frío en el acto oficial de Tierra del Fuego.

En el momento más emotivo de su discurso, lanzó: "Todo el que derramó sangre en Malvinas es mi hermano y hermano de todo el pueblo argentino".

Entre los asistentes llamó la atención la presencia de Sergio Berni, exministro de Seguridad de Axel Kicillof, quien estuvo acompañado por su pareja y diputada Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la cámara baja. Ambos fueron invitados por el Centro de Veteranos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1907395702080049245&partner=&hide_thread=false Este 2 de abril en la Capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para acompañar a nuestros héroes de la Gesta de Malvinas, destacar su coraje y valentía y seguir sosteniendo la bandera argentina en nuestro reclamo por las Islas Malvinas. ¡Malvinas… pic.twitter.com/7mKTSTsRJ8 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 2, 2025

También estuvieron el diputado peronista por Santa Fe Eduardo Toniolli, la senadora fueguina Cristina López (Unión por la Patria) y su par radical Pablo Blanco. Por La Libertad Avanza dijo presente el diputado Santiago Pauli, mientras que pegaron el faltazo los legisladores provinciales Agustín Coto y Natalia Graciania.

La trastienda del acto oficial de Malvinas

Luego del acto oficial, la vicepresidenta se dirigió a la carpa del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia donde, acompañada por los mismos veteranos, recorrió parte de las muestras y aprovechó para sacarse algunas fotos. Se la vio distendida y con una sonrisa.

Sin embargo, la recorrida fue abruptamente interrumpida cuando algunas personas presentes en la carpa increparon a Villarruel con consignas relativas a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

8c2677c8-a61f-4c6a-95d2-34e63eb000a1.jpg

Desde allí, según pudo saber Letra P, la titular del Senado se trasladó a la Casa de Gobierno fueguina, donde mantuvo un encuentro privado, aunque de tono informal, con el gobernador Melella. El mandatario provincal le hizo entrega de algunos presentes: un mate tallado con la imagen de las Islas Malvinas, un libro con fotografías de la provincia y un chal tejido con lana de ovejas regionales.