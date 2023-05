Picó: Macri recogió el guante y acusó a Alberto Fernández de "antidemocrático"

"La Corte Suprema es el árbitro de nuestra vida en común. Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no. Pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro". Para responder la cadena nacional con la que Alberto Fernánde z lo involucró en el fallo del máximo tribunal que suspendió las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan, previstas para este domingo, Mauricio Macri apeló a una de sus tradicionales metáforas futbolísticas.

"Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar", completó el expresidente una escueta carta abierta que publicó en sus redes.

Bajo el título "No soportan que les pongan límites", Macri recogió el guante para, primero defenderse, y hacer una aclaración sobre sus dichos luego de las elecciones del pasado domingo en La Rioja, Misiones y Jujuy, donde se impusieron los oficialismos. "Esta decisión le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de “feudales”, por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores. Entre esas provincias por supuesto que no incluyo a Jujuy, donde existe la alternancia política y su gobernador, como vimos en las elecciones del otro día, no intentó eternizarse en el poder", destacó el líder del PRO al titular del radicalismo, Gerardo Morales, que fue en una boleta como candidato a convencional constituyente.