El desafío no es pequeño: según estima la organización y valida la cartera de Seguridad para la confección del operativo, no se movilizarían menos de 100 mil personas, cuatro veces más que la anterior jornada de protesta de la central obrera en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en un test aprobado para el protocolo de Bullrich. Son cálculos conservadores, por lo que la marcha podría ser aún más populosa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegokravetz%2Fstatus%2F1740122453009948818&partner=&hide_thread=false Una vez más trabajamos en conjunto y de forma coordinada para cumplir un objetivo primordial: que conviva el derecho a circular con el de manifestar.



Todo se mantuvo en orden hasta que un grupo de 60 intransigentes empezaron a cortar la Avenida Corrientes. A partir de la… — Diego Kravetz (@diegokravetz) December 27, 2023

"Se ha tomado la decisión de descontar el día a todos los empleados estatales nacionales que se adhieran a esta medida", remarcó el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa, y argumentó que "el salario es una contraprestación" y que "el que no trabaja, no cobra". La respuesta por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no tardó en llegar: "Si llegase a suceder (el descuento), el plan de lucha de los estatales se va a profundizar después del 24", dijo el secretario general de esta entidad, Rodolfo Aguiar.