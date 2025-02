El ministro Javier Alonso, sobre el pedido de bala de José Luis Espert: "Que haga su show"

Durante una entrevista, Espert propuso este miércoles: “Hay que colgar a cuatro o cinco de estos delincuentes en una plaza pública, después de llenarlos de agujeros, y vas a ver cómo no joden más con la gente de laburo. Y a los narcos, pasarlos por arriba con los tanques, a sus búnkeres... La gente no da más”, aseguró, en línea con los dichos del presidente Javier Milei , quien dijo que la provincia “es baño de sangre”.

Inseguridad y elecciones

En una entrevista con Letra P a mediados de enero, Alonso había destacado el trabajo que viene haciendo junto a la ministra Bullrich contra el narcotráfico y resaltó la disminución de casos de homicidios.

“Hay un laburo importante, pero tenés dos muertos todos los días. ¿Por qué los homicidios de la Ciudad de Buenos Aires, de Mendoza o de Córdoba no se muestran? No sé. Hay una billetera oprobiosa del gobierno de la Ciudad. Hay mucha pauta, no se lo crítica, se escaparon más de cien presos, imaginate si a mí me hubiera pasado. La mitad de esos presos lo recapturamos nosotros”, disparó contra la gestión de Jorge Macri.