"Solicito una licencia a mi cargo de Presidente del Partido. Lo hago por respeto a los valores que me guían, debiendo ser siempre consecuente con la verdad. Se torna entonces imprescindible que mis actos sean claros y no se confunda la institucionalidad partidaria con mi precandidatura a Presidenta de la Nación" , señala Bullrich en el pasaje principal de la carta de pedido de licencia.

Tras repasar sus actividades en todo el país, Bullrich se jactó del impacto electoral de su gestión al "instalar nuestra campaña de los cinco Senadores" para las legislativas de 2021.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1646843417052192769 Estando cerca del inicio de un proceso electoral y siendo consecuente con los valores de la verdad y la transparencia, pedí licencia a la Presidencia del PRO.

Ha sido un gran privilegio liderar el partido estos años. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 14, 2023

"Esa fue una de las lecciones más importantes que me ha llenado de emoción y ha acrecentado mi inquebrantable convicción sobre los tiempos futuros. Ese futuro que está al alcance de la mano, con la certeza de las jornadas esperanzadoras que estamos comenzando a construir para consolidar definitivamente la Democracia y la Libertad. Sin las sombras oscuras del populismo, con una Argentina inserta en el mundo alejada de las dictaduras y las autocracias", agrega.

"Es por ello que siguiendo las líneas de trabajo que me impuse cuando tome la responsabilidad de liderar el PRO, y en virtud de que hoy estamos a las puertas del comienzo de la campaña electoral, solicito una licencia a mi cargo de Presidente del Partido. Lo hago por respeto a los valores que me guían, debiendo ser siempre consecuente con la verdad. Se torna entonces imprescindible que mis actos sean claros y no se confunda la institucionalidad partidaria con mi precandidatura a Presidenta de la Nación", sostiene en el párrafo principal del texto.

"La sociedad nos indica muy claramente que quienes lideren, deben marcar un camino", subraya y dispara contra Larreta: "Quienes nos ofrecemos para ejercer responsablemente ese liderazgo, debemos hacer todos los esfuerzos para separar nítidamente cada institución, dando pasos en un sentido correcto que afiance la República, sin aprovecharnos de los cargos públicos o partidarios, haciendo el esfuerzo de volver a dotar de prestigio a las herramientas de la institucionalidad".

"Por todas estas razones, pido esta licencia al cargo de Presidente con el que me siento honrada, hasta tanto culmine el proceso electoral del año 2023, no sin antes agradecer a todos los miembros de la estructura partidaria y a mis colegas presidentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio. Por la Democracia, por la República, por la Libertad", concluye la carta que cierra con su firma y el cargo que resigna y, a la vez, persigue: Patricia Bullrich, Presidente.