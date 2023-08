Pablo Grasso, el militante rebelde que quiere renestorizar Santa Cruz

“Si dejo que cualquiera me maneje, ¿qué van a pensar de mí?”. La frase que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso , le dice Letra P a menos de una semana de las elecciones del próximo domingo, cuando Santa Cruz irá a las urnas y él estará en los cuartos oscuros como candidato a la gobernación, es la respuesta que se repite desde hace al menos 14 años luego de un hecho que marcó la segunda mitad de su carrera política.

A fines de 2009, el Concejo Deliberante de Río Gallegos tenía que renovar la presidencia del cuerpo y Máximo Kirchner había acordado con Rudy Ulloa que Adriana Reyes , referente de la agrupación Los Muchachos Peronistas , se mantuviera al frente. La decisión tomada en Buenos Aires no le gustó a Grasso , que en ese momento entendió que era su turno y que detrás de sí había militantes que habían trabajado duro para que estuviera ahí. Entonces hizo un acuerdo con el radical Pablo Fadul y se quedó con la presidencia del Poder Legislativo de la capital de la provincia.

No fueron meses fáciles. Una militante de Los Muchachos Peronistas recuerda a Letra P que Néstor Kirchner le dijo a Ulloa: “A ese pibe, ni agua” . En los paredones de la ciudad comenzaron a aparecer pintadas que decían “Grasso traidor” .

“Querían aislarlo, entonces yo les decía a los compañeros que a Pablo no lo tenían que ver solo y nos juntábamos para ir caminando juntos al Concejo desde la Básica que quedaba a pocas cuadras”, cuenta Eloy Echazú , diputado y alfil del intendente. No estaba sólo. Dos años más tarde, Grasso fue el candidato a concejal más votado.

“Se me enojó Néstor”, le dice ahora a Letra P, con una sonrisa, el candidato a gobernador de Santa Cruz, “pero él nunca me lo dijo a mi, así que no sé”, advierte. Unos días después de la jugada que enervó al kirchnerismo local, Kirchner padre fue a un acto en la Casa de Gobierno de la provincia y Grasso le tocó la espalda para saludarlo. “Me miró y sonrío. Listo”, pensó.