Pablo Domenichini: "El mileísmo y el kirchnerismo son parte del mismo problema"

El candidato por la Tercera sección de Somos Buenos Aires lanzó la campaña. Cercanía, alternativa fuera de la grieta y propuestas.

Pablo Domenichini, primer candidato a diputado provincial por la Tercera sección electoral de Somos Buenos Aires, lanzó oficialmente su campaña que tendrá, según marcó, con un "fuerte eje en la cercanía con los vecinos” y en "la construcción de una alternativa sensata frente a la grieta”.

“El mileísmo y el kirchnerismo son parte del mismo problema. Uno hizo crecer la estructura pública con niveles insoportables de corrupción; el otro la vació con una enorme crueldad dejando a millones sin protección ni respuestas. Nosotros queremos reconstruir lo público con sentido común, eficiencia y cercanía, pensando en los que todos los días ponen el cuerpo para salir adelante”, afirmó Domenichini.

El actual diputado provincial, rector de la Universidad de Almirante Brown y vecino de Esteban Echeverría, agregó: “La grieta es la trampa perfecta para que nada cambie. Mientras ambos extremos se pelean, la que sufre es la gente. Nosotros no vinimos a alimentar ese juego, vinimos a construir una alternativa sensata, moderna y comprometida con lo que le pasa de verdad a los vecinos”.

Las propuestas de Somos Buenos Aires

Domenichini, que lleva como eslogan “Yo te elijo a vos”, destacó que su compromiso surge de “vivir como cualquier bonaerense y conocer de cerca lo que nos pasa todos los días”.

Pablo Domenichini Somos Buenos Aires

Entre sus principales propuestas, el candidato plantea una reforma política para reducir la cantidad de legisladores, eliminar fondos reservados y bajar el número de cargos políticos, con el objetivo de transparentar y hacer más eficiente la gestión provincial. Además, auspicia la creación de fuerzas policiales municipales en los 135 distritos bonaerenses, la descentralización educativa transfiriendo la administración de las escuelas a los gobiernos locales, y un reordenamiento integral del sistema de salud, destinando los recursos a donde más se necesitan y creando un fondo especial que garantice salarios dignos e infraestructura adecuada en hospitales y centros de atención.

Para el dirigente radical es clave “sacar del pantano” al gobierno provincial: “La Plata se volvió una caja negra, lejos de la gente. No se puede gobernar la provincia desde el centralismo. Hay que llevar el poder a los municipios, que son la primera ventanilla pública de los vecinos”.

