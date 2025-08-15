Mayra Mendoza fue a la Justicia para que su foto aparezca en la boleta

Hasta ahora, el reclamo no prosperó. El Juzgado Contencioso Administrativo de La Plata 3 rechazó la cautelar que firmaron la intendenta de Quilmes y los apoderados legales de Fuerza Patria. Será la Cámara la que tenga la palabra final. Los plazos son cortos: faltan apenas 3 semanas para los comicios y la Junta Electoral ya avanzó con la oficialización de boletas.
Tercera en la lista de candidatos a diputados provinciales por la Tercera sección, Mayra Mendoza pide que se la autorice a poner su imagen en el primer tramo de la boleta junto a la de quienes ocupan los dos primeros lugares en la lista, la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado camporista Facundo Tignanelli.
Cerca de Mendoza explicaron a Letra P que el reclamo responde a que a Fuerza Patria le suma la foto de la intendenta de Quilmes en el tramo más importante de la boleta. "Es una figura con peso específico, en Quilmes la eligieron y la volvieron a elegir. No es una cuestión de una cara sí o no. ", aseguraron.
Además, explicaron que hay jurisprudencia a favor del reclamo, porque la Justicia ya autorizó a poner más de dos caras en un tramo de la boleta a otras fuerzas políticas.
Rechazo de la Justicia
En la medida autosatisfactiva contra la Junta Electoral bonaerense para modificar la Resolución 158/2025, Mayra y los apoderados del peronismo buscan que se elimine la restricción que permite incluir en la boleta solo las fotos de los dos primeros candidatos, argumentando vulneración de derechos electorales y constitucionales.
En la presentación invocaron los artículos de la Constitución bonaerense que garantizan el derecho a elegir y ser elegido y la libertad de los partidos políticos para organizar su vida interna y estrategias electorales. En ese marco, afirman que la restricción de la Junta Electoral vulnera estos derechos porque limita la forma en que una agrupación puede presentar a sus candidatos en la boleta.
El recurso fue presentado el lunes ante el Juzgado Contencioso Administrativo 3, que la rechazó. Ahora, debe ser la Cámara la que resuelva.