Junto con el portazo, da a entender que el armado en la provincia es funcional a los intereses del peronismo gobernante: "Comprobamos que La Libertad Avanza Entre Ríos no es otra cosa que una línea externa del kirchnerismo. Nosotros no podemos formar parte de eso”.

milei.jpeg Javier Milei en su paso por Paraná días antes del cierre de listas.

En este sentido, fue que plantearon: “Por eso nos vamos con la frente bien alta. Les dejamos la rosca, el delito y la estafa. Nos llevamos la honestidad y los sueños de luchar por los entrerrianos”.

“Desde nuestro pequeño lugar de militantes, cargado de ideales, creemos que aún es posible rescatar a la Argentina de las mafias. Lamentablemente, cientos de dirigentes y personas de bien, creyeron en este proyecto político denominado La Libertad Avanza Entre Ríos y han sido estafados por quienes no tienen ningún problema en vender su banca al mejor postor. Nosotros repudiamos a esa gente. No somos ni seremos parte de eso”, dijeron.

“Con la sucesión de los días descubrimos que este frente electoral que parecía la renovación escondía las peores prácticas de la política”, denunciaron.

“Creímos en un león, pero estaba repleto de cuervos”, ironizaron, en referencia al apodo que usa el líder minarquista Javier Milei.

“Seguiremos defendiendo el bienestar de los entrerrianos desde lo político y lo social. Somos honestos y transparentes. Vivimos de nuestros trabajos y creemos que la política debe resolver los problemas de la miseria, la marginalidad y la pobreza que flagela a nuestra provincia. La Libertad Avanza Entre Ríos no vino para eso. Vino para representar las mezquindades y miserias de los que no tienen moral. Nosotros no vamos a ser parte de eso”, cerraron.