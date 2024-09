Osvaldo Jaldo juntó al peronismo de Tucumán y avisa que no será neutral en la interna del PJ

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/1833148344077611236&partner=&hide_thread=false | En la casa de todas y todos los peronistas, nos reunimos con miembros del Consejo Provincial, dando un paso importante hacia la reorganización y fortalecimiento de las diferentes áreas y órganos del partido.



Sin embargo, el tucumano mantuvo su postura, sacó todo el rédito que pudo a la relación con el Presidente y, con la ley Bases aprobada, se metió de lleno en la discusión del partido, hoy acéfalo tras la renuncia de Alberto Fernández.

"No hay una conducción, no hay un camino y no hay una política”, dijo a mediados de junio, convertiéndose en vocero de una mirada que, por lo bajo, comparten varios gobernadores. “Por más que nosotros seamos oposición, tenemos que tener una política como oposición y eso no lo veo. Cada uno de los sectores del peronismo tiene un proyecto institucional y político diferente. Ese camino no nos va a llevar absolutamente a ningún lado”, dijo entonces.

Un mes después, cuando recibió en julio a todos los gobernadores en su provincia para la firma del Pacto de Mayo diferido, fue el protagonista de una foto que lo reunió con Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck(Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), y Martín Llaryora (Córdoba). Es decir, el bloque de mandatarios que, pese a los armados justicialistas del sus provincias, se mantienen más alejados al kirchnerismo y más proclives a sostener una conveniente colaboración con la Casa Rosada.

Los alcances políticos de esa foto todavía parecen difíciles de dilucidar.

Los desafíos en Tucumán

Jaldo es el vicepresidente del PJ tucumano, que tiene como titular al senador y exgobernador Juan Manzur. En la reunión de este lunes participaron también el vicegobernador, Miguel Acevedo; y el presidente subrogante de la Legislatura de Tucumán, Sergio Mansilla.

También estuvieron presentes las diputadas del bloque Independencia, Elia Fernández y Gladys Medina; su par de Unión por la Patria, Pablo Yedlin; el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Regino Amado; los legisladores provinciales Mario Leito y Roque Tobías Álvarez y sus pares y legisladoras Carolina Vargas Aignasse y Sandra Figueroa; el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri; y Stella Maris Córdoba, Graciela Suárez, Armando “Cacho” Cortalezzi, Marta Zurita; Guillermo Gassenbmbauer, María Carrillo, Hugo Cabral y Camila Khoder, integrantes del Consejo partidario.

Reunión PJ Tucumán 9 9 2024.png Osvaldo Jaldo reunido con el Pj de Tucumán este lunes.

Con ese amplio abanico de figuras, el gobernador destacó la importancia de la comunicación y el diálogo dentro del partido de cara a los desafíos que se propone para su gestión provincial desde la cual plantea, entre otros desafíos, una reforma constitucional que reforme el sistema electoral de acoples vigente en la provincia. “Es muy importante el trabajo institucional con la militancia del Partido Justicialista. Por eso no hay duda de que vamos a estar en todos los rincones de la provincia de Tucumán", señaló el gobernador que volverá a encabezar una reunión del Congreso partidario el 19 de septiembre en Monte Bello.

El gobernador ocupa la cabecera de esas reuniones desde su rol de vicepresidente del partido. En ese sentido, también tiene sostiene el acuerdo con su atencesor que preside el partido. “El PJ tiene un presidente que es el doctor Juan Manzur, que es senador nacional y por su cargo institucional no puede estar permanentemente en Tucumán”, dijo Jaldo al aclarar que cuando Manzur no pueda estar presente en la provincia, Jaldo encabezará los encuentros del peronismo.

“Siempre que gobierna el peronismo, el PJ tiene poca participación o no tiene el despliegue que tiene que tener el partido más grande de la provincia. Nosotros como gobierno necesitamos que un partido apoyando, criticando y cuestionando cuando sea necesario. Yo necesito tranquilidad para seguir gobernando la provincia y con la confirmación del PJ que tenemos hoy me siento muy cómodo y respaldado”, agregó Jaldo.