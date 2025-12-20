Operaron de urgencia a CFK por un cuadro de apendicitis y se recupera en el Otamendi

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada de urgencia y operada este sábado por un cuadro de apendicitis. La intervención se realizó en el sanatorio Otamendi, al que la Justicia autorizó trasladar a la paciente desde su prisión domiciliaria, luego de que los médicos que la revisaron en el departamento de San José 1111 por un cuadro abdominal pidieron la internación.

El sanatorio informó esta noche en un comunicado que Cristina "fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias".

El traslado se realizó en horas de la tarde con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su derivación al centro de salud para estudios complementarios. En el sanatorio se determinó que era apendicitis y rápidamente los médicos decidieron operarla.

Un grupo de militantes se concentró frente al centro médico ubicado en el barrio porteño de Recoleta y exhibió carteles de apoyo. En la vereda de enfrente fue colgada una bandera con la leyenda “Nunca caminarás sola”.

Hasta el Otamendi, donde CFK fue ingresada en otras oportunidades, llegaron algunos dirigentes. Se la vio a la diputada quilmeña Mayra Mendoza y al exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla .

La prisión de CFK

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento porteño ubicado en la calle San José 1111. En ese domicilio está alojada desde junio pasado, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.

En 2021, en el Otamendi, la exmandataria se sometió a una histerectomía, intervención que implica la resección quirúrgica del útero.

Antes, en 2012, cuando era presidenta, le extirparon un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y un año después fue operada para la extracción de una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.