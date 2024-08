El expresidente Alberto Fernández le aconsejó a la ex primera dama Fabiola Yañez que hable "lo menos posible" para que "no se vuelva noticia" después de que ella decidiera no denunciarlo por violencia de género el 28 de junio en una audiencia por Zoom ante el juez Julián Ercolini . "Lamento todo, creeme", escribió el exmandatario por WhatsApp.

El intercambio de mensajes que publicó Infobae comenzó con el ex jefe de Estado pidiéndole a Yañez que atienda al abogado Juan Pablo Fioribello , quien la representó los últimos cuatro años antes de que contratara a Mariana Gallego . "Quedate tranquilo que voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer", le respondió la denunciante.

Fernández le pidió disculpas en reiterados textos y aseguró estar "muy triste" y sin "ganas de vivir". En los últimos mensajes del 28 de junio, el expresidente remarcó que no hablar es "la mejor garantía de que no se vuelva noticia". La ex primera dama no respondió y al día siguiente él insistió con el pedido de tener una charla "para poder seguir" y le preguntó por su hijo Francisco.