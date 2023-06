"No sos un trapo de piso": un spot del massismo calienta la previa del congreso

Hay que salir a pelear / Hay que salir a luchar / Hay que volver a encontrar / Todas las cosas divinas / Defender el lugar / Tenés que hacerte valer / No sos un trapo de piso / Hoy elegís un país / Podes cambiar este gris / Ahora o no lo haces más / Es el momento mi amor / Es un momento crucial / Hay que salir al sol…

Yo no me banco el dolor / Que me cargan en la espalda / Ya entiéndanse de una vez / Y no me hagan a mi / Sentir lo que no se bancan / Conectense de una vez / Y van a ver que es posible / Despiértense de una vez / Algo hay que volver a hacer…