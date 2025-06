"No se flexibiliza": Patricia Bullrich aplica el protocolo antipiquetes en la marcha hacia Plaza de Mayo

"Nuestro protocolo se aplica, no se flexibiliza, y estará vigente y activo", remarcó una fuente de la cartera de Seguridad, en referencia a la convocatoria de este miércoles frente al Congreso, que finalmente se trasladó a Plaza de Mayo y que suele unir a distintos sectores políticos y sociales como los trabajadores de la salud y los jubilados. De hecho, en esta oportunidad se espera una marcha más numerosa, ya que podrían congregarse sindicatos, docentes y estudiantes universitarios, quienes en paralelo decidieron tomar cuatro facultades de la Universidad de Buenos Aires en rechazo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Pese a que el protocolo que diseñó Bullrich se aplicará con normalidad, en la cúpula del Gobierno aseguraron que evitarán cualquier tipo de conflicto político o tensión en torno a la detención y traslado de Fernández de Kirchner. "No queremos hacer ningún show de esto", remarcó a Letra P una fuente libertaria.

Bajo las consignas “defensa de la democracia” y en rechazo a la “persecución política” contra la exmandataria, dirigentes y militantes se encontraban organizando distintas marchas, una de ellas partirá a pie desde Avellaneda, mientras que todavía analizan hacerlo desde otros puntos del conurbano.

La Casa Rosada analizó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner

A pocas horas del discurso que brindó la expresidenta desde la sede nacional del Partido Justicialista, tres fuentes de la Casa Rosada coincidieron en reconocer que fueron "palabras medidas", que "no incitaron a la violencia", y que "bajaron la tensión" que se percibía en las calles desde más temprano.

"El discurso fue clarísimo. La meten en cana Héctor Magnetto y Macri. Nosotros no tenemos nada que ver, ella no nos culpa de eso”, sintetizó un funcionario de la administración libertaria, con diálogo cotidiano con el triángulo de hierro presidencial. Hubo otras voces que fueron en el mismo sentido e, incluso, analizaron que "la detención de una figura opositora tan relevante puede traer problemas todavía no calculados".