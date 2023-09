TUCUMÁN (Enviada) “No lo vimos venir. No tenía ni un afiche pegado. Se metió por las redes sociales”. En la casa que Juan Manzur tiene en Yerba Buena, uno de los municipios más coquetos de Tucumán, una mesa selecta de gobernadores, legisladores, líderes sindicales y dirigentes sociales, ensayó el viernes por la noche un mea culpa frente al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, sobre el desempeño que Javier Milei hizo en las PASO en casi todo el territorio nacional, en particular en las provincias del Norte Grande.

Fue una catarsis peronista, y también el punto de partida para la campaña de cara a las elecciones de octubre. Para el segundo tramo, los gobernadores juraron que pondrán todo en la cancha y que Massa llegará al ballotage y será electo presidente. “Sabemos que la vamos a dar vuelta”, dijo, confiado ante Letra P, uno de los mandatarios que participó del evento.

La cena fue organizada por Manzur en el marco de una serie de actividades que se celebran en Tucumán este sábado, donde el peronismo se dio cita para marcar el kilómetro cero de la reorganización de la campaña de Massa. El anfitrión fue uno de los cinco oradores de la noche. Además de Manzur, hablaron los gobernadores Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). El cierre estuvo a cargo de Massa.

Fue Rodríguez Saá quien elogió la decisión del candidato de pedirle perdón a la sociedad por los errores cometidos por el Gobierno que encabeza Alberto Fernández. La figura del Presidente se mantiene a distancia, en términos concretos y de relato. Mientras el peronismo cierra filas detrás de Massa en Tucumán, el jefe de Estado está en la India, donde se celebra la cumbre del G-20. El ministro y el mandatario hablaron en las últimas horas por teléfono. Nadie mencionó a Fernández durante la cena.

Massa no deja pasar oportunidad para decir que hubo funcionarios del gobierno que no estuvieron “a la altura” de la gestión. Una melodía similar a la que tocó Cristina Fernández de Kirchner cuando hizo referencia a los “funcionarios que no funcionan”. La vicepresidenta tampoco fue tema de conversación en la cena, aunque Rodríguez Saá también remarcó la necesidad de fortalecer el liderazgo de Massa en “la casa grande del peronismo”. “Lo del doble comando no va más”, explicó después el puntano, sin hacer nombres propios. Agregó que el peronismo debe poder dar respuestas concretas a los temas que planteó Milei en la campaña.

El mea culpa Con los resultados sobre la mesa, los mandatarios hicieron una autocrítica sobre los números que consiguió Milei en las provincias. “La gente votó enojada y con razón. Fue un llamado de atención para todos”, apuntó un gobernador del Norte Grande que vio con estupor el porcentaje de votos del libertario en su provincia. “Faltó movilización”, reconoció. Otro mandatario ensayó una explicación. “Los que ganamos en nuestras provincias pensamos que, con esa inercia, se ganaban las elecciones nacionales. No pensamos que podía pasar algo así”, dijo sobre el fenómeno Milei. Entre empanadas, tamales y carnes asadas, la cena se extendió entre las 21 y la medianoche. Fue Kicillof el encargado de abrir la ronda de discursos. Le siguieron Manzur, Rodríguez Saá y Alicia Kirchner, que lanzó un mensaje de esperanza. Massa se sentó en la mesa principal junto a Manzur, Malena Galmarini, el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, Eduardo Wado de Pedro y Máximo Kirchner. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanManzurOK%2Fstatus%2F1700312723374931981&partner=&hide_thread=false En Casa de Gobierno de Tucumán, mantuvimos una importante reunión de trabajo encabezada por el ministro de @Economia_Ar, @SergioMassa y el jefe de Gabinete @RossiAgustinOk, para articular acciones que potencien el crecimiento del Norte Argentino. pic.twitter.com/aK0nSJbLvx — Juan Manzur (@JuanManzurOK) September 9, 2023 “Tenemos la obligación de revertir el resultado porque nuestras provincias no están contempladas en el programa político de Milei. Tenemos que explicar eso casa por casa. Plantea cortar la obra pública. Eso es una locura”, apuntó un mandatario del Norte Grande. Otro agregó que será imposible gobernar con Milei como presidente porque “no tiene estabilidad emocional”. El cierre de la noche estuvo a cargo de Massa, que respondió a las palabras de Rodríguez Saá sobre la necesidad de fortalecer su liderazgo. “Es cierto que hay uno que lidera, pero también hay que tener capacidad de construir un sueño colectivo”, dijo el candidato presidencial, que aseguró que el peronismo está “competitivo” y para ganar las elecciones. “Si cada uno de ustedes me ayuda. No tengo duda de que en octubre y noviembre vamos a ganar. Pero el triunfo no se construye desde la Nación, sino desde cada una de las provincias”, dijo. El encuentro se celebró en el quincho de la casa de Manzur, donde estuvieron invitados los gobernadores Rodríguez Saá, Kicillof, Kirchner, Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Sergio Ziliotto (La Pampa); además de vicegobernadores y la plana mayor de la CGT, formada por Andrés Rodríguez, Héctor Daer, Gerardo Martínez, Pablo Moyano y Sergio Palazzo, Hugo Yasky, de la CTA; junto a los líderes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando Navarro. También desembarcaron en Tucumán el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, la ministra Kelly Olmos (Trabajo) y sus pares Matías Lammens (Turismo y Deportes), Jaime Perczyk (Educación) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y los titulares del bloque de Diputados, Germán Martínez, y del Senado, José Mayans.

